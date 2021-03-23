الفياجرا يساعد الرجال على العيش لفترة أطول

يعرف بآثاره المفيدة في غرفة النوم، والآن تشير دراسة جديدة إلى أن الفياجرا يمكن أن يساعد الرجال أيضاً على العيش لفترة أطول.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترحمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

اختبر الباحثون الدواء ، الذي يشار إليه غالباً باسم “الحبة الزرقاء” ، على الرجال المصابين بمرض الشريان التاجي – وهي حالة تتسبب في انسداد أو انقطاع إمدادات الدم في القلب بسبب تراكم المواد الدهنية في الشرايين التاجية.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين تناولوا الفياجرا لم يعيشوا لفترة أطول فحسب ، بل كان لديهم أيضاً خطر أقل للإصابة بنوبة قلبية جديدة.

في حين أن سبب الارتباط لا يزال غير واضحاً ، يأمل الباحثون أن تشجع النتائج الرجال المصابين بمرض الشريان التاجي لمناقشة إمكانية تناول الفياجرا مع طبيبهم.

غالباً ما يكون العجز علامة إنذار مبكرة لأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الرجال الأصحاء ، ويمكن علاجه بنوعين من الأدوية.

أولاً ، يمكن إعطاء الرجال حقنة من alprostadil ، الذي يوسع الأوعية الدموية بحيث يصبح القضيب أكثر صلابة.

بدلاً من ذلك ، قد يتم تقديم مثبطات PDE5 للرجال ، مثل الفياجرا ، والتي تؤخذ عن طريق الفم وتمنع إنزيم phosphodiesterase5 (PDE5) في القضيب ، مما يزيد تدفق الدم ويؤدي إلى الانتصاب.

إنّ مثبطات PDE5 مثل الفياجرا تقلل من ضغط الدم ، ولم ينصح بها سابقاً للرجال المصابين بمرض الشريان التاجي بسبب خطر الإصابة بنوبة قلبية.

ومع ذلك ، في عام 2017 ، أظهر باحثون من معهد كارولينسكا في السويد أن الرجال الذين أصيبوا بنوبة قلبية سابقاً يتحملون مثبطات PDE5 بشكل جيد ، وأنها تطيل العمر المتوقع.

في دراسة المتابعة الجديدة هذه ، قام الباحثون بتحليل 18500 رجلاً يعانون من مرض الشريان التاجي المستقر الذين تم علاجهم من العجز الجنسي. 16500 منهم كانوا على الفياجرا ، و 2000 منهم تلقوا alprostadil.

وكشف التحليل أن الرجال الذين تلقوا الفياجرا عاشوا لفترة أطول وكان لديهم خطر أقل من نوبة قلبية جديدة ، وفشل القلب ، وتمدد البالون وجراحة الالتفافية من أولئك الذين تلقوا alprostadil.

ويبدو أن هذا التأثير يعتمد على الجرعة ، وكان الذين تمّ إعطاؤهم جرعات أكثر تواتراً من الفياجرا أقل خطراً.

وأوضح الدكتور مارتن هولزمان ، الذي قاد الدراسة: “هذا يشير إلى وجود علاقة سببية ، لكن الدراسة لا يمكنها الإجابة على هذا السؤال.

“من الممكن أن أولئك الذين تلقوا مثبطات PDE5 كانوا أكثر صحة من هؤلاء الذين تلقوا alprostadil وبالتالي كان لديهم خطر أقل.

للتأكد مما إذا كان الدواء هو الذي يقلل من المخاطر ، سنحتاج إلى تقسيم المرضى عشوائياً إلى مجموعتين ، واحدة تأخذ PDE5 وواحدة لا تفعل ذلك.

“النتائج التي لدينا الآن تعطينا سبباً وجيها جداً للشروع في مثل هذه الدراسة.”

في حين أن سبب الارتباط لا يزال غير واضحاً ، يأمل الباحثون أن تشجع النتائج المزيد من الرجال على التفكير في تناول الفياجرا.

وأضاف الدكتور هولزمان: “إنّ مشاكل العجز شائعة لدى كبار السن من الرجال ، والآن تظهر دراستنا أيضاً أن مثبطات PDE5 قد تحمي من النوبات القلبية وتطيل الحياة.”

في المملكة المتحدة ، يتوفر الفياجرا عبر الخدمات الصحية الوطنية ، كوصفة طبية خاصة ، من صيدلية أو حتى عبر الإنترنت.