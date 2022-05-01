القرفة قبل النوم.. فوائد صحية مذهلة!

قد يحتاج الشخص أن يحتسي كوبًا من الشراب الساخن أثناء مشاهدة التلفاز ليلًا أو قبل الخلود الى النوم، لكن في الوقت عينه يتجنّب القهوة والشاي لاحتوائهما على مادة الكافيين التي قد تؤدي الى صعوبة أو اضطراب في النوم.

وقد تشكّل القرفة بديلًا جيدا وفعالا يمكن تناوله قبل النوم مباشرة، لما تحتويه من عناصر غذائية تعمل على إرخاء العضلات وتهدئة الأعصاب وتخفيف القلق والتوتر، مما يساعد على النوم بعمق. ونستعرض فوائد شرب القرفة قبل النوم في السطور التالية:

تخفيف أعراض نزلات البرد

ينصح الأطباء بتناول مشروب القرفة قبل الخلود إلى النوم في حالة الإصابة بنزلات البرد، للاستفادة من مضادات الأكسدة المتوفرة بها، والتي تساعد على تخفيف الأعراض وتعزيز قدرة الجهاز المناعي على التصدي للعدوى الفيروسية.

التخلص من رائحة الفم الكريهة

إذا كنتم تعانون من رائحة الفم الكريهة عند الاستيقاظ صباحاً، احرصوا على تناول مشروب القرفة قبل الخلود للنوم، لتثبيط نشاط البكتيريا الفموية ومنعها من النمو والتكاثر.

المساعدة في خسارة الوزن

يأتي مشروب القرفة ضمن أفضل المشروبات لخسارة الوزن الزائد، حيث يمكن أن يعزّز عملية الأيض في الجسم، وبالتالي يزداد معدّل حرق الدهون، كما أنه يحسّن عملية الهضم.

والقرفة غنية بالعديد من مضادات الأكسدة، ويمكن أن تساعد على التخلص من السموم التي تعيق عملية الحرق، وتحافظ على مستوى الكوليسترول ومستوى السكر في الدم؛ وهو أمر مهم لتجنّب استقلاب السكر وتحوّله إلى دهون مخزّنة في الجسم. كما يمكن إضافة القليل من العسل الأبيض إلى القرفة، حيث يساعد على عملية الهضم وتعزيز صحة الجهاز المناعي.

التغلب على تقلصات الرحم

تواجه النساء في أثناء الدورة الشهرية صعوبة كبيرة في النوم ليلاً؛ بسبب تقلصات الرحم المؤلمة، التي من الممكن التغلب عليها بتناول القرفة؛ لأنها تقلّل من تأثير مادة البروستاجلاندين الموجودة بنسبة كبيرة في بطانة الرحم، مما يساعد على استرخاء عضلات الحوض.

تخفيف خطر الاصابة بأمراض القلب

تقل فرص الإصابة بتصلب الشرايين، عند المواظبة على تناول القرفة قبل الخلود للنوم؛ نظراً لقدرتها على خفض الكوليسترول الضارّ والدهون الثلاثية بالجسم، وهذا ما يساعد الدم على التدفق بانسيابية من القلب إلى الأعضاء الحيوية دون أن تعيقه لويحات دهنية.

فوائد شرب القرفة قبل النوم والجهاز الهضمي

يصاب بعض الأشخاص باضطرابات المعدة قبل النوم، ولذلك ينصح بتناول بعض مشروبات الأعشاب الدافئة التي تقلل تقلصات المعدة، ومنها القرفة. وفي حالة الشعور بآلام وتشنّجات البطن، فإنّ تناول مشروب القرفة قبل النوم سوف يساعد على تقليل هذه الآلام خلال فترة النوم، وبالتالي عدم الإصابة باضطرابات النوم أو الاستيقاظ المتكرّر نتيجة الشعور بالألم. ويفضّل عدم إضافة المحليات الصناعية إليه، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل؛ لتحليته والحصول على فوائده العديدة.

محاربة الالتهابات

يمكن أن يساعد شرب القرفة قبل النوم على استرخاء عضلات الجسم المتعبة على مدار اليوم، كما أن القرفة تعتبر مضاداً قوياً للالتهابات، وبالتالي تخفّف الشعور بالألم في العضلات. وللمزيد من فوائد القرفة للشعور بالاسترخاء، يُنصح بإضافة الحليب الدافئ إليها.

وللحصول على المزيد من الفوائد المتصلة بمقاومة الالتهابات والحماية من الإجهاد التأكسدي وتعزيز الاسترخاء وتقليل القلق، يمكن إضافة القليل من الكركم والزنجبيل والعسل إلى مشروب القرفة بالحليب، وتناول هذا المشروب قبل النوم.