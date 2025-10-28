القرنفل يوميًا.. سر طبيعي لصحة القلب وتنظيم الدهون

يُعدّ القرنفل، وهو برعم زهرة “السيزيجيوم” العطري، من التوابل الغنية بالنكهة والفوائد الصحية المتعددة. وإلى جانب استخدامه في الطهي، أظهرت دراسات حديثة أنه يمكن أن يُسهم في تعزيز صحة القلب بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والمركبات النشطة مثل الأوجينول، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار (LDL) ودعم الكوليسترول الجيد (HDL).

ووفقًا لتقرير نشرته Times of India، فإن تناول حبة قرنفل واحدة يوميًا يُساهم في الحفاظ على توازن الدهون في الدم، وتقليل الالتهابات، والحماية من الإجهاد التأكسدي، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويحافظ على ضغط دم طبيعي.

نتائج علمية داعمة

أشارت دراسة في مجلة الأبحاث السريرية والتشخيصية إلى أن الأشخاص المصابين بارتفاع الدهون شهدوا انخفاضًا في الكوليسترول الكلي بعد تناولهم مكملات القرنفل، بفضل خصائصه المضادة للالتهاب والأكسدة. كما بيّنت دراسة أخرى في مجلة تكنولوجيا الأغذية وحفظها أن مزيج القرنفل والزنجبيل خفّض مستويات الكوليسترول في التجارب الحيوانية.

ويُعتقد أن الأوجينول يمنع أكسدة الكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر تكوّن اللويحات الشريانية المسببة لتصلب الشرايين وأمراض القلب.

فوائد إضافية

لا تقتصر فوائد القرنفل على القلب، إذ يُساعد أيضًا على:

محاربة الالتهابات: بفضل خصائصه الطبيعية، يقلل من الالتهابات المزمنة مثل التهاب المفاصل.

تنظيم سكر الدم: يساعد على تحسين حساسية الإنسولين وضبط الغلوكوز، ما يجعله مفيدًا لمرضى السكري.

تحسين الهضم: يخفف الانتفاخ ويُحفّز إفراز الإنزيمات الهاضمة.

العناية بالفم: يتمتع الأوجينول بخصائص مسكنة ومطهرة، تساعد على الوقاية من آلام الأسنان والبكتيريا الفموية.

دعم المناعة: بفضل مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا وتبطئ الشيخوخة.

طرق الاستخدام

شاي القرنفل: يُنقع فص واحد في ماء ساخن لمدة 5 إلى 10 دقائق ويُشرب يوميًا.

في المطبخ: يمكن إضافته إلى الحساء والمخبوزات والعصائر.

زيت القرنفل: يُستخدم بحذر في الطهي أو موضعيًا بعد تخفيفه لتخفيف آلام العضلات.

تنبيهات

رغم فوائده المتعددة، يجب عدم الإفراط في تناول القرنفل أو زيته المركز، لأنه قد يسبب تهيج الجهاز الهضمي أو تسمم الكبد. وينصح الحوامل والمرضعات ومن يعانون من أمراض مزمنة باستشارة الطبيب قبل الاستخدام المنتظم.