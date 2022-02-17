القهوة والكوليسترول.. اكتشاف فائدة جديدة "غير متوقعة"

فوائد القهوة عديدة ومتنوعة، حيث يؤدي شرب القهوة إلى خفض مستويات الكوليسترول في الجسم. توصل إلى هذا الاستنتاج علماء من جامعة “ماكماستر” في كندا.

نُشرت نتائج العمل العلمي في مجلة “Nature Communications”.

اتضح أن الكافيين يؤثر على بروتينات خاصة من نوع “PCSK9″، والتي بفضلها يزيل الكبد الكوليسترول الضار، أو البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة من الدم.

كما يحمي الكافيين الجسم من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يتحقق هذا التأثير من خلال تحفيز نشاط بروتين آخر – SREBP2، المرتبط بمستويات الكوليسترول.

يعتقد العلماء أنه في المستقبل، ستساعد نتائج الدراسة في إنشاء طرق جديدة للعلاج لتصحيح مستويات الكوليسترول في الدم.

تعتبر مستويات الكوليسترول التي تزيد عن 6 ملي مول/ لتر مرتفعة وتشكل خطرًا على الصحة، حيث يمكن للمادة الدهنية أن تسد الأوعية الدموية وتخلق عقبات أمام تدفق الدم عبر الأوردة والشرايين، ما يؤدي إلى تصلب الشرايين.

فوائد إضافية للقهوة

1. خفض فرص الإصابة بمرض السكري

2. محاربة الجذور الحرة

3. تحسين الذاكرة والإدراك

أضرار القهوة

رغم فوائد القهوة المتعددة التي ذكرت أعلاه، إلا أنها لا تخلو من بعض الأضرار، والتي من أهمها:

1. هشاشة العظام

يمكن أن تحفز القهوة الجسم على إفراز الكالسيوم في البول، وفقدان الكالسيوم اللازم لبناء العظام يسبب انخفاضًا في كثافة العظام ويمكن أن يؤدي إلى هشاشة العظام، فشرب 150 ملليليتر من القهوة يؤدي إلى فقدان حوالي 5 ملليغرامات من الكالسيوم، ولكن يمكن موازنة فقدان الكالسيوم الناجم عن شرب القهوة بإضافة 2 ملاعق من الحليب لكوب القهوة أو أكل القليل من الزبادي معه.

2. التجاعيد

على الرغم من أن القهوة تحتوي على المواد المضادة للأكسدة، ولكن الإفراط في شربها يمكن أن يؤدي لتجعد الجلد، وسبب ذلك هو أن القهوة مدرة للبول وشرب الكثير من القهوة يمكن أن يسبب الجفاف، وفي حالة الجفاف يفقد الجلد رطوبته ومرونته وتظهر عليه التجاعيد، لذلك إذا شربتم فنجانًا من القهوة في الصباح فاحرصوا على شرب كوب من الماء بعده.

3. زيادة الوزن

الكافيين الموجود في حبوب البن يسبب تقلبات في مستوى السكر في الدم، والارتفاع المفاجئ في نسبة السكر في الدم يسبب الرغبة في تناول الحلويات وزيادة الشهية، كما أن الميل لتقديم قطعة من الكعك مع كوب القهوة تجعل الجسم يتوقع الحصول على السكر مع أول رشفة من فنجان القهوة وجرعة الكافيين التي تندفع إلى الدم.