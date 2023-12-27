الكاكاو فى الشتاء.. راحة وطاقة ومفيد لصحة العظام

كوب من الكاكاو في الشتاء هو كل ما تحتاجه للحصول على الدفء والراحة، كما يوفر أيضًا مجموعة من الفوائد الصحية، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز فوائد مشروب الكاكاو في الشتاء، بحسب موقع “هيلث شوت “.

فوائد الكاكاو في الشتاء

1. الوقاية من الأمراض

الكاكاو عالى الجودة مع الحليب غنى بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، تساهم مضادات الأكسدة هذه، المعروفة باسم الفلافونويد، في صحة القلب وقد يكون لها خصائص مضادة للالتهابات، الكاكاو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد وتم ربط هذه المركبات بفوائد صحية مختلفة، بما في ذلك تحسين صحة القلب والتأثيرات المحتملة المضادة للالتهابات.

2. تحسين المزاج

يمكن أن تساعد خصائص الكاكاو المعززة للمزاج، والتي تعزى إلى إطلاق الإندورفين، في رفع الروح المعنوية خلال أيام الشتاء الباردة والكئيبة في كثير من الأحيان.

شرب الكاكاو يمكن أن يحفز إنتاج الإندورفين، هرمونات “الشعور بالسعادة”. قد يساهم ذلك في تحسين الحالة المزاجية وهو أمر مفيد بشكل خاص خلال أشهر الشتاء الباردة.

٣- صحة العظام

الكاكاو بالحليب مصدرًا جيدًا للكالسيوم، وهو أمر ضروري للحفاظ على عظام قوية وصحية. يعد تناول الكالسيوم المناسب أمرًا مهمًا للوقاية من حالات مثل هشاشة العظام، كما أن دمج الكاكاو في روتينك الشتوي يمكن أن يساهم في تناول الكالسيوم بشكل عام.

4. الدفء والراحة

إن تناول الكاكاو في الشتاء يوفر الدفء والراحة الفوريين، الطبيعة المهدئة للمشروبات الساخنة يمكن أن تساعد في تخفيف البرد، وتعزيز الشعور بالدفء والاسترخاء.

٥-يعزز مستويات الطاقة

إن وجود كمية صغيرة من الكافيين في الكاكاو، إلى جانب السكريات الطبيعية في المشروبات، يمكن أن يوفر دفعة خفيفة من الطاقة. قد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص خلال فصل الشتاء عندما يؤدي الطقس البارد وانخفاض ساعات النهار إلى الشعور بالتعب والخمول.