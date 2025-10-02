الكاكاو وصحة القلب: حقيقة طبية أم مجرد خرافة؟

أظهرت نتائج دراسة جديدة أن تناول مكمل غذائي يومي من مستخلص الكاكاو الغني بالفلافانول قد يقلل الالتهابات المرتبطة بالشيخوخة، وهو ما يدعم الأدلة السابقة حول دوره المحتمل في حماية القلب.

الدراسة، التي نشرتها دورية Age and Ageing واستعرضها موقع New Atlas، قادها فريق من مستشفى ماساتشوستس العام بريغهام، وشملت 598 مشاركًا من بين أكثر من 21 ألفًا في تجربة COSMOS، وجميعهم تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر. تناول المشاركون مكملًا يوميًا يحتوي على 500 ملغ من فلافانول الكاكاو، بما في ذلك 80 ملغ من الإبيكاتشين، وهو أحد الفلافانولات المهمة لصحة القلب والأوعية الدموية.

ركز الباحثون على خمسة مؤشرات التهابية في الدم: ثلاث بروتينات مؤيدة للالتهاب (hsCRP وIL-6 وTNF-α)، بروتين مضاد للالتهاب (IL-10)، وبروتين وسيط للمناعة (IFN-γ). وُجد أن مستويات hsCRP انخفضت بنسبة 8.4% سنويًا مقارنةً بمجموعة الدواء الوهمي، ما يشير إلى انخفاض الالتهاب المرتبط بزيادة خطر أمراض القلب. كما شهدت مستويات IFN-γ ارتفاعًا طفيفًا، وهو مؤشر مرتبط بالمناعة، ما يفتح آفاقًا لأبحاث مستقبلية.

وقال الباحث هوارد سيسو: “الالتهاب المرتبط بالشيخوخة قد يؤدي إلى تصلب الشرايين وأمراض القلب، والدراسة تشير إلى أن مكملات الكاكاو قد تعدل هذا الالتهاب”. وأضاف الدكتور يانبين دونغ: “على الرغم من أن مستخلص الكاكاو ليس بديلاً عن نمط حياة صحي، إلا أن النتائج مشجعة بشأن دوره المحتمل في دعم الشيخوخة الصحية”.

وتجدر الإشارة إلى أن الفلافانولات الموجودة في الكاكاو تتواجد أيضًا في الشاي والتوت والعنب، ما يعني أن النتائج تعكس الفوائد المحتملة لمجموعة واسعة من المركبات النباتية، ويؤكد أهمية اتباع نظام غذائي متنوع قائم على النباتات.