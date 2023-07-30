الكحول يزيد خطر الإصابة بـ 61 مرضًا

وجد الباحثون، المزيد من الأدلة حول مخاطر شرب الكحول، فقد ربط فريق من الباحثين من جامعة “أكسفورد” بإستهلاك الكحول أمراضًا مثل النقرس وإعتام عدسة العين.

وقد تعاون فريق البحث مع أكاديميين في كل من جامعة “بكين” والأكاديمية الصينية للعلوم الطبية من أجل الدراسة. وقاموا بتحليل قاعدة بياناتٍ صينيةٍ تحتوي على معلوماتٍ صحيةٍ لأكثر من 512000 بالغ، بما في ذلك عاداتهم في الشرب.

بين الرجال، كان إستهلاك الكحول مرتبطة به بشكلٍ كبيرٍ زيادة خطر الإصابة بـ 60 مرضًا.

وشمل ذلك 33 من الأمراض التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، وذلك من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO).

وفي حين أنّ ثلث الرجال في المشروع البحثي، يشربون الكحول بانتظامٍ (مرة واحدة على الأقل في الأسبوع)، إلّا أنّ 2% من المعدّل كان بالنسبة للنساء فقط.

ونتيجةً لذلك، تم إستخدام النساء كمجموعةٍ ضابطةٍ (مرجعية) للتأكد من أنّ خطر الإصابة بالأمراض الزائدة لدى الرجال ناتج عن شرب الكحول.

وحدد الفريق المخاطر المرتبطة بالجرعة، مشيرًا إلى أنّ” كل 4 مشروبات يوميًا ترتبط بها زيادة خطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالكحول بنسبة 14٪”.

وقال معد الدراسة، بيك كي إم: “ترتبط الأمراض العديدة بإستهلاك الكحول بشكل يومي وتظهر النتائج التي توصلنا إليها إلى أنّ هذه الإرتباطات من المحتمل أن تكون سببية”.

وأضاف البروفيسور ليمينغ لي، كبير المعدين: “توضح هذه الدراسة التعاونية الكبيرة الحاجة إلى تعزيز سياسات السيطرة على الكحول في الصين”.

ومن بين هذه الامراض:

– مرض السّل

– سرطان الحنجرة

– سرطان المريء

– سرطان الكبد

– ورم غير مؤكد

– سرطان القولون

– سرطان الرئة

– سرطان المستقيم

– سرطان الشفة وتجويف الفم والبلعوم

– سرطان المعدة

– أنواع فقر الدم الأخرى

– البرفرية وحالات النزف الأخرى

– اضطرابات التمثيل الغذائي الأخرى

– داء السكري

– الحالات النفسية والسلوكية الأقل شيوعا مجتمعة

– الصرع

– نوبات إقفارية دماغية عابرة

– إعتمام عدسة العين

– التهاب الوريد والتهاب الوريد الخثاري

– اعتلال عضلة القلب

– نزيف داخل المخ

– أمراض الأوعية الدموية الدماغية.