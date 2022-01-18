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الكشف عن سبب جديد لمشكلة العجز الجنسي لدى متعافي كورونا

18 - يناير - 2022
كورونا

كورونا

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توصل علماء من قسم طب وجراحة المسالك البولية في جامعة يوتا الأمريكية، إلى سبب آخر لمشكلة العجز الجنسي لدى المتعافين من “كوفيد-19”.

ويشير العلماء، إلى أن عدوى الفيروس التاجي المستجد يمكن أن تسبب تليف الرئتين المرتبط بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (عملية التهابية شديدة في الرئتين)، التي تؤثر سلبا في عملية تبادل الغازات في الجسم ويمكن أن تؤدي إلى استرخاء العضلات الملساء في القضيب.

ويقول الطبيب الروسي أرتور تيدييف، أخصائي أمراض الجهاز البولي، “يعتبر التليف الرئوي علامة متميزة لمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، لأنه يؤدي إلى ضعف الآليات الفسيولوجية للرئتين مسببا اضطراب عملية تبادل الغازات فيها، ما يؤدي بالتالي إلى ضعف التشبع الأكسجيني. والمرضى الذين يعانون من اضطراب عملية التشبع الأكسجيني، يعانون أيضا من ضعف الانتصاب”.

وبما أنه يمكن أن يحصل تليف رئوي كبير بعد الإصابة بـالفيروس التاجي المستجد، يجب على أطباء المسالك البولية وأخصائيي أمراض الذكورة الانتباه إلى هذه المشكلة. ووفقا للخبراء ينبغي النظر إليها من جميع النواحي، لأن الرغبة الجنسية يمكن أن تتأثر أيضا بأسباب بيوكيميائية وتشريحية ونفسية اجتماعية.

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