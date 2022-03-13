الكمون المغلي.. معزّز للمناعة ومصدر لفوائد مختلفة

من المعروف أن للأعشاب المتنوعة فوائد صحية غير محدودة، وانها تدخل أحيانا في علاجات بعض المشاكل الصحية، بالاضافة الى استخدامها في الطهي لما تضيفه من نكهات مميزة وشهية على الأطباق المختلفة.

والكمون هو من الأعشاب المميّزة التي تُستخدم في طهي الطعام للحصول على نكهة مثالية. ويحتوي على فوائد لا حصر لها للصحة من خلال خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة،

كما أنه مضادّ للبكتيريا ومعقّم جيّد، بالتالي ينعكس تناوله بشكل إيجابي على الصحة. يحمي من الأمراض وأهمها السكري وضغط الدم. يمكنكم إضافة قطرات من الليمون إلى هذا المشروب لتقوية المناعة بشكل أفضل.

فما هي أبرز فوائد الكمون المغلي؟

تقوية جهاز المناعة

يساعد تناول الكمون المغلي بشكل منتظم على تقوية مناعتك، بما أنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد والألياف الغذائية، ما يساعد على محاربة الأمراض والوقاية من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا. كما يساعد في محاربة مسبّبات المرض التي تدخل الجسم، بالتالي يخفّض من خطر الإصابة بالمرض.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يساهم الكمون المغلي على التخلص من الحموضة والانتفاخ ومن حالات عسر الهضم. ويعتبر من المسكّنات الجيدة لآلام المعدة والبطن. كما يساعد هذا المشروب على إفراز الإنزيمات الهاضمة، ما يسرّع من عملية الهضم، وهذا بدوره يقي من مشاكل الأمعاء الصحية. يعمل هذا المشروب كمسكّن للألم عند الإصابة بألم في منطقة البطن.



فوائد الكمون المغلي للحامل

تستطيع المرأة الحامل ان تستفيد من هذا المشروب، حيث إنه يساعد على التخلص من مشاكل المعدة الناتجة عن الحمل. كما أنه مفيد في فترة الرضاعة إذ يساعد على تحفيز إنتاج الحليب.

تقليل نسبة السكري في الدم

يساعد الكمون المغلي على معدة فارغة على تقليل نسبة السكري بالدم، فضلاً على أنه مهم لإنتاج الأنسولين في الدم، وهذا بدوره يساعد في السيطرة على مستويات السكر بالدم.

ويعتبر هذا المشروب مناسباً للنساء اللواتي تعانين من مرض السكري، ويُنصح بتناوله صباحاً على معدة فارغة للمساعدة في خفض مستويات السكر في الدم، حيث تعمل حبيبات الكمون على تحفيز إنتاج الأنسولين في الجسم، بالتالي المساعدة في ضبط مستويات السكر.

المساعدة على خسارة الوزن

في حال أدرج الكمون في الحمة الغذائية، قد يساعد على الحصول على وزن مثالي؛ كونه يساهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويساعد على الشعور بالشبع بفضل احتوائه على الألياف الصحية.

الوقاية من بعض الأمراض التنفسية

يساعد الكمون المغلي على الوقاية من بعض أمراض الجهاز التنفسي مثل البرد والإنفلونزا؛ ويساعد على طرد البلغم الموجود في الصدر، ويحسّن القدرة على التنفس. يمكنك تناول كوب من الكمون المغلي كل صباح للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي.

تنظيم ضغط الدم

يساعدك تناول الكمون المغلي على تنظيم معدل ضغط الدم والوقاية من ارتفاعه؛ وهذا لكونه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وهو العنصر اللازم لضبط مستويات ضغط الدم والحفاظ عليها ضمن المعدل الطبيعي.

فوائد الكمون المغلي والطاقة

من المعروف أن بذور الكمون تمدّ الجسم بالطاقة، بالتالي تناول هذا المشروب له نفس الأثر على الجسم؛ إلى جانب ذلك، فإنّ الكمون المغلي يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة للجسم، والتي تمدّه بالطاقة أيضاً.

تنظيف الكبد من السموم

يساهم الكمون المغلي في تنظيف الكبد من السموم وتعزيز صحته وزيادة قدرته على إفراز الإنزيمات الهاضمة؛ وهذا الأمر ينعكس بشكل إيجابي على صحة الجسم.

فوائد صحية منوّعة للكمون المغلي:

– المساعدة في علاج فقر الدم أو الأنيميا الناتج عن نقص الحديد.

– التقليل من الألم المرافق للدورة الشهرية.

– مفيد لصحة البشرة ومضادّ للشيخوخة.

– يساعد في علاج مشكلة حب الشباب.

– تعزيز صحة الشعر.