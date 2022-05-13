الكمون على الريق.. فوائد بالغة الأهمية!

يعتبر الكمون واحدًا من التوابل والأعشاب التي تستخدم في المطابخ لتحضير الأطباق المختلفة، فهو يضفي نكهة مميزة ومذاقًا لذيذًا.

كما يحتوي على فوائد لا حصر لها للصحة، وقد استخدمه القدماء للوقاية من الأمراض من خلال غليه وتناوله.

ويساهم الكمون في الوقاية من الأمراض وعلى رأسها السكري وضغط الدم. يمكنكم إضافة قطرات من الليمون إلى هذا المشروب لتقوية المناعة بشكل أفضل وحماية المعدة.

فما هي فوائد الكمون على الريق؟

يمكنك استخدام الكمون لعلاج حالات عسر الهضم، فهو من المواد التي تساعدك على تسريع عملية الهضم. يزيد من نشاط الإنزيمات التي تساهم في الهضم، كما ويرفع من إفراز العصارة الصفراوية في الكبد، التي تساعد على هضم الدهون وبعض العناصر الغذائية. بالإضافة إلى أنه علاج مثالي لحالات الإسهال وعلاج أعراضه، وبالتالي التخلص من مختلف المشاكل التي يمكن أن يعاني منها الجهاز الهضمي.

يساعد الكمون على فقدان الوزن وتقليل الدهون في الجسم، فقد أظهرت الدراسات أن النساء اللواتي تناولن 75 ملليغراماً من الكمون يومياً خسرن من أوزانهن، بالتالي فإنّ تناوله بشكل يومي سيؤثر على حرق الدهون المتراكمة في محيط البطن، واستعادة بطنكِ المسطّح.

تقوية المناعة

تناول الكمون بشكل منتظم يساعد على تقوية مناعتك، حيث أنه يحتوي على نسب عالية من الحديد والألياف الغذائية، ما يساعد في محاربة الأمراض والوقاية من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

تعزيز الجهاز الهضمي

يساعد تناول الكمون على التخلص من الحموضة والانتفاخ، ومن حالات عسر الهضم ويعتبر من المسكّنات الجيدة لآلام المعدة والبطن.

يساعد على إفراز الإنزيمات الهاضمة، ما يسرّع من عملية الهضم وهذا بدوره يقي من مشاكل الأمعاء.

يساهم في التخلص من السموم التي توجد بالجسم، ما يساعد على حماية الكبد من التعرّض للمشاكل المرضية.

فوائد الكمون والحامل

يعتبر الكمون من الأعشاب الجيدة للمرأة الحامل، حيث إنه يساعد على التخلص من مشاكل المعدة الناتجة عن الحمل. كما أنه مفيد في فترة الرضاعة، إذ يساعد على تحفيز إنتاج الحليب من غدد الثدي.

تقليل نسبة السكر في الدم

يساعد الكمون على الريق في تقليل نسبة السكر بالدم، فضلاً على أنه مهم لإنتاج الإنسولين في الدم، وهذا بدوره يساعد في السيطرة على مستويات السكر بالدم.

المساعدة في خسارة الوزن

يساعدك تناول الكمون في الحصول على وزن مثالي، كونه يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويساعد على الشعور بالشبع، بفضل احتوائه على الألياف الصحية.

حماية الجهاز التنفسي

يساعد الكمون على حماية الجهاز التنفسي من بعض المشاكل، مثل التخلص من المخاط الموجود في الصدر والتنفس بشكل أفضل، والحماية من أعراض البرد والإنفلونزا.

تنظيم ضغط الدم

تناول الكمون يساعدك على تنظيم معدل ضغط الدم والوقاية من ارتفاعه، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم؛ وهو العنصر اللازم لضبط مستويات ضغط الدم والحفاظ عليها ضمن المعدّل الطبيعي.

فوائد صحية منوّعة للكمون للبطن على الريق:

– التخلص من الأنيميا أو فقر الدم نتيجة احتواء الكمون على عنصر الحديد.

– تحسين الجهاز المناعي.

– تطهير الجسم من الجراثيم والبكتيريا.

– تقوية أداء الكبد وتنشيطه وتحفيزه على التخلص من الفضلات والسموم وتعزيز إفراز الإنزيمات المسؤولة عن الهضم.

– علاج جميع مشاكل الجهاز الهضمي، ومنها الغازات المعوية والمغص.

– علاج فعّال لحالات الغثيان والقيء والإسهال.

– يزيد القدرة على النوم والتخلص من مشاكل الأرق المزعجة.

– علاج لالتهابات الجهاز البولي من خلال إزالة الترسّبات والرمل والجراثيم الموجودة في المجرى البولي والكلى.

– منح الجسم كمية كافية من الطاقة والتخلص من شعور التعب والإرهاق.

– مهم لصحة الحامل في المرحلة الأولى، حيث أنه يقي الجنين من الإصابة بالتشوّهات الخلقية.

– جيد للتخلص من تقرّحات الفم.