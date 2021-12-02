الكورتيزون.. تعرف على آثاره الجانبية والسلبية على أجسامنا

يعرف الكورتيزون بأنه هرمون ستيرويد مكون من 21 ذرة كربونـ وهو واحد من الهرمونات الرئيسة المفرزة من الغدة الكظرية كاستجابة للإجهاد، كما يستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض، ويمكن إعطاؤه عن طريق الوريد، الفم، المفصل وعبر الجلد.

كما يقوم الكورتيزون بكبح جهاز المناعة، وبالتالي يقلل الالتهاب والألم المصاحب والتورم في موقع الإصابة. المخاطر موجودة، ولا سيما في الاستخدام على المدى الطويل.

وبحسب مقال نشره موقع “ويب طب”، فإن الكورتيزون يؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم فهو يعمل بصورة سريعة، وبناء على ذلك يمكن استخدامه في علاج العديد من الأعراض الشديدة والمفاجئة، كمعالجة أي رد فعل تحسسي يصاب به الجسم، ويساهم في علاج المشاكل الطبية عن طريق الاتي:

تقليل الالتهابات والعدوى بواسطة تناول جرعات عالية لتقليل الاحمرار والتورم.

يثبط جهاز المناعة مما يجعله مفيدًا في علاج أمراض المناعة الذاتية.

وبسبب طريقة عمله فيمكن استخدامه في علاج الكثير من الأمراض، ومنها:

الربو، والانسداد الرئوي المزمن. الحساسية.

الإكزيما، والقشعريرة التي تصيب الجسم.

الصدفية. التهاب الأمعاء.

مرض كرون، والتهاب القولون التقرحي.

التصلب المتعدد. الذئبة.

التهاب المفاصل الروماتويدي.

الألم الناجم عن تهيج بعض الأعصاب في عرق النسا.

تأثير الكورتيزون على الجسم سلبيًا

يختلف تأثير الكورتيزون على الجسم حسب الطريقة التي يقرر الطبيب فيها إعطاء الدواء للمريض حسب حالته الصحية،

تأثير الكورتيزون عبر الفم

يمكن للكورتيزون عبر الفم أن يؤثر على أماكن مختلفة من الجسم وأن يتسبب باثار جانبية واضحة، مثل:

احتباس السوائل في الجسم. ارتفاع ضغط الدم.

مشكلات في الذاكرة وسلوك الشخص.

مشكلات نفسية، مثل: الارتباك، والهذيان.

اضطرابات في المعدة.

زيادة في الوزن مع تجمع للدهون في منطقة البطن والوجه ومؤخرة الرقبة.

وفي حال استخدامه لفترة طويلة يمكنه أن يتسبب بالمشكلات الاتية:

ارتفاع ضغط العين. إعتام عدسة العين.

استدارة الوجه. ارتفاع مستوى السكر في الدم.

زيادة خطر الإصابة بالعدوى. هشاشة العظام.

توقف إنتاج هرمون الغدة الكظرية. ترقق الجلد وظهور كدمات.

بطء في التئام الجروح. تأثير الكورتيزون المستنشق

يمكن للكورتيزون المستنشق أن يترسب في داخل الفم والحلق عوضًا عن الوصول بصورة مباشرة إلى الرئتين مما يتسبب في عدة أمور، مثل:

خشونة في الصوت. عدوى فطرية في الفم. تأثير الكورتيزون المحقون

إن حقنة الكورتيزون تؤثر على المنطقة المحيطة بالحقنة بعد حقنها على شكل رد فعل جلدي يظهر على شكل اثار، مثل:

ترقق الجلد المحيط. فقدان الجلد لونه الطبيعي.

ألم شديد في المنطقة. احمرار الوجه.

دواعي مراجعة الطبيب

يمكن أن يكون تأثير الكورتيزون على الجسم خطير، ويستوجب عليك مراجعة الطبيب بشكل فوري إذا ظهرت عليك أحد الأعراض الاتية:

مشكلات في الرؤية. ضيق في التنفس.

زيادة سريعة في الوزن، واحتباس السوائل.

اكتئاب شديد مصاحب لأفكار غير اعتيادية.

ظهور دم في البراز. التهاب البنكرياس، الذي يظهر على شكل:

ألم شديد في أعلى المعدة. غثيان وقيء.

تسارع دقات القلب.

انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم، ويظهر على شكل:

ارتباك. عدم انتظام ضربات القلب.

العطش الشديد وزيادة التبول. ضعف في العضلات.

الشعور بعدم الراحة في قدميك. ارتفاع خطير في ضغط الدم

أعراض غير مقلقة ولا تستدعي مراجعة الطبيب

لست بحاجة مراجعة الطبيب إن كنت تعاني من هذه الاثار الجانبية:

مشاكل في النوم. حب الشباب وجفاف الجلد.

زيادة التعرق. صداع ودوار. انتفاخ في البطن.

ألم في المعدة.

تعليمات مهمة عند استخدام الكورتيزون

بسبب طريقة عمل وتأثير الكورتيزون على الجسم عليك أن تتوخى الحذر أكثر من عدم الاقتراب من أي شخص مصاب بالعدوى، وعليك أن لا تتلقى أي لقاح حي؛ لأنه لن يحميك من خطر الإصابة بأي مرض.