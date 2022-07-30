الكولسترول المرتفع.. بديل مناسب للحوم الحمراء يخفّض مستوياته

يواجه ملايين الناس حول العالم مستويات مرتفعة من الكولسترول. وهذا يعني أن لدى هؤلاء الأشخاص الكثير من المواد الدهنية في الدم. وفي حال لم تعالَج هذه الحالة، قد تودي المستويات المرتفعة من الكولسترول إلى مشاكل صحية حادة مثل الأزمات القلبية والسكتة.

في الواقع، هناك نوعان من الكولسترول “جيد” و “ضار”. والنوع الجيد يخفّف خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من الحالات الصحية من خلال امتصاص الكولسترول وحمله إلى الكبد، فيما يزيد النوع الضار خطر احتمال انسداد الشرايين.

وترتبط الإصابة بالكولسترول بعدد من العوامل، من ضمنها النظام الغذائي والحركة البدنية. ومن المعروف أن الكثير من الأطعمة الدهنية ترفع مستويات الكولسترول الضار.

اللحوم المعالجة والدهنية هي من أبرز الأمثلة عن هذه الأطعمة، بالإضافة إلى منتجات الحليب مثل الزبدة.

في هذا الاطار، تحدّث خبير صحي عن كيف يمكن لأحد البدائل النباتية عن اللحوم خفض مستويات الكولسترول.

وفي حديث لموقع اكسبرس البريطاني، نصحت الطبيبة “جاستن باتلر”، استهلاك منتجات الصويا.

وقالت: ” إن ٢٥ غرامًا من مشتقات الصويا في اليوم قد تساعد على تخفيض الكولسترول”، مشيرةً إلى أنه يمكن تناول جبنة التوفو، أو حليب الصويا، أو لبن الصويا.

وغالبا ما تمثل منتجات الصويا بديلًا للحوم ومشتقات الحليب نظرًا لمحتواها العالي من البروتين.

في السياق نفسه، أضافت باتلر: ” يحتوي الصويا أيضا على الألياف، والدهون غير المعالجة ومجموعة من الفيتامينات والمعادن”، مشيرةً إلى أن استبدال حليب ولحوم الصويا، باللحم الحيواني ومشتقات الحليب يعتبر طريقة رائعة لخفض الكولسترول.

وتدعم لجنة خبراء التغذية البريطانيين هذه المعلومات، حيث تشرح كيف تساعد مشتقات الصويا على تخفيف الكولسترول الضار في الدم.

وتقول اللجنة إن أطعمة الصويا هي منخفضة طبيعيا بالدهون المشبعة، كما يُعتقد أن البروتين الموجود في الصويا يساعد على تخفيض الكولسترول الضار في الجسم، منتجًا طاقة أكبر في الكبد.

ومن منتجات الصويا الشائعة:

برغر الصويا

التوفو

حليب الصويا

لبن الصويا.