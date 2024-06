الكيوي الفاكهة المعجزة بفوائدها الأربعة وأضرارها المحتملة

يبحث الكثير من الأشخاص عن فوائد الكيوي، وهي الفاكهة التي يُطلق عليها الفاكهة المعجزة، ولم يحظى الكيوي بهذا اللقب من فراغ وإنما من فوائد متنوعة يحققها للجسم بفضل ما يحتويه من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية القوية المعززة للصحة، وفي هذا التقرير يوضح لكم القاهرة 24، فوائد الكيوي وأضراره.

فوائد الكيوي

تستخدم فوائد الكيوي في الوقاية من الأمراض والعدوى، حيث تحتوي هذه الفاكهة على مستويات عالية من فيتامين سي وفيتامين ك، فضلا عن مضادات الأكسدة والكثير من المعادن كالبوتاسيوم والحديد، مع العلم أن الكيوي من الفواكه الاستوائية وله طعم حلو وحامض، وينتشر في الأسواق من أواخر الخريف إلى أوائل الربيع، ونرصد لكم فوائد الكيوي وفقا لتقرير منشور على موقع Eat This Not That حيث 4 فوائد أساسية كالتالي:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث يحتوي الكيوي على مستويات عالية من الألياف الغذائية التي تعمل على تحسين الهضم، ومنع الإصابة بالإمساك، وتعزيز نمو البكتيريا النافعة.

تعزيز صحة الجهاز المناعي في الجسم، بفضل مستويات فيتامين سي العالية في الكيوي، ما يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء، ويقي من الإصابة بالعدوى ونزلات البرد.

تعزيز صحة العيون، حيث يحتوي الكيوي على مضادات أكسدة قوية تسمى، لوتين وزياكسانثين، وتعملان على حماية العين من تلف الخلايا ووقايتها من التنكس البقعي.

تعزيز صحة الدماغ، يفضل ما يحتويه الكيوي من مضادات أكسدة تتمثل في مركبات الفلافونويد، وتعمل هذه المركبات على تحسين الوظيفة الإدراكية في المخ

فوائد الكيوي للنساء

فوائد الكيوي للنساء إما أن تكون فوائد صحية أو تجميلية، ومن الناحية الصحية، يحقق الكيوي منافع مذهلة للمرأة الحامل كالتالي:

يحتوي الكيوي على فيتامين سي وحمض الفوليك والبوتاسيوم، وهي عناصر تدعم تكوين الجنين بصحة جيدة.

المستويات العالية من الألياف الموجودة في الكيوي، تمنع إصابة الحامل بالإمساك في الشهور الأولى من الحمل.

تعمل الألياف أيضا على تحسين عملية الهضم لدى الحامل، والتي تتأثر كثيرا بارتفاع الهرمونات في ذلك التوقيت.

تناول الكيوي بانتظام للمرأة الحامل يساهم في تقوية جهاز المناعة لديها، ويقلل من خطر إصابتها بنزلات البرد.

يحتوي الكيوي على عناصر غذائية تدعم صحة الدورة الشهرية والصحة الإنجابية للمرأة، كما أن محتواه من الماء يساعد على ترطيب الجسم.

لا يتسبب الكيوي في إصابة الحامل بسكري الحمل، حيث تحتوي الثمرة الواحدة منه على 9 جرام من السكريات، ونسبة الجلوكوز فيها فقط 4.11 جرام.

فوائد الكيوي للبشرة

أما فوائد الكيوي للنساء من الناحية التجميلية، تندرج في تحسين صحة البشرة، وكلمة السر في مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من آثار أشعة الشمس، ويساهم محتوى الكيوي العالي من فيتامين سي في دعم تكوين الكولاجين وحماية البشرة من الإجهاد التأكسدي، مع العلم أن ثمرة الكيوي الواحدة تمد الجسم بـ 83% من قيمة الاحتياج اليومي لفيتامين سي.

فوائد الكيوي للرجل

يحتوي الكيوي على البوتاسيوم، وهو معدن ضروري لتنظيم ضغط الدم، حيث يوفر الكيوي 4% من قيمة الاحتياج اليومي من البوتاسيوم، كما أن احتواء الكيوي على الألياف الغذائية يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وعلاوة على ذلك يساعد الكيوي أيضا على تنظيم مستويات سكر الدم بفضل الألياف الغذائية التي يمد بها الجسم بقدر 3 جرام لثمرة كيوي متوسطة الحجم، وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة في فاكهة الكيوي كذلك على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات المرتبطة بمرض السكري.