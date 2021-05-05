الليمون والزنجبيل لفقدان الوزن بوقت قصير

لطالما كان الزنجبيل فعالاً ومفيداً للصحة عموماً، ولكن ما لا يعرفه البعض أن إضافة الليمون إلى الزنجبيل يساعد على فقدان الوزن الزائد، فضلا عن الاستفادة من العديد من العناصر الغذائية الهامة. وتكمن فوائد الزنجبيل والليمون للتخسيس في فوائد كل من المكونين على حدى كما يلي:

1. فوائد الزنجبيل للتخسيس

يعرف الزنجبيل بخصائصه الصحية العديدة، حيث أنه:

يعزز صحة الجهاز الهضمي.

يقلل احتباس الماء في الجسم.

يحافظ على قوة التمثيل الغذائي الهامة لحرق الدهون.

يساعد خصائص الزنجبيل المضادة للأكسدة في التحكم بالجذور الحرة والوقاية من الإجهاد التأكسدي.

يمكن لخصائصه المضادة للالتهابات مقاومة الالتهاب الذي يعيق وظائف العديد من أجزاء الجسم.

يمكن أن يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، ويمكن أن يساهم هذا الأمر في فقدان الوزن.

وبالتالي فإن مزج الزنجبيل والليمون معًا سوف يقدم العديد من الفوائد الصحية ويساعد على نتيجة أفضل في خسارة الوزن.

2. فوائد الليمون للتخسيس

تكمن فوائد الليمون للتخسيس في كل مما يأتي:

يحتوي الليمون على فيتامين ج، وفيتامين بـ6، بالإضافة إلى النحاس، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والزنك، والفلافونويد، ومضادات الأكسدة، والفسفور، وهي عناصر هامة لتحسين الهضم وتفادي مشاكل البطن.

يحتوي الليمون على مستويات منخفضة جدًا من السعرات الحرارية.

يساعد الليمون على الشعور بالامتلاء والشبع لفترات طويلة، بفضل احتوائه على ألياف البكتين التي تستغرق وقتًا طويلًا في الهضم.

كيفية إعداد مشروب الزنجبيل والليمون للتخسيس

للحصول على فوائد الزنجبيل والليمون للتخسيس، يمكن صنع المشروب الذي يمزج بينهما.

وينصح بإضافة القليل من الليمون إلى مشروب الزنجبيل، فسوف يحافظ على رطوبة الجسم والشعور بالشبع لفترة أطول، مما يحسن من الجهد المبذول لإنقاص الوزن.