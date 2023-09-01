الماء الفوار أم الماء العادي: أيّهما أفضل؟

يعد الماء جزءًا مهمًا من حياتنا ونحن على دراية بفوائده الصحية. تقليديًا، يستهلك الناس الماء الراكد أو الماء العادي، الذي لا يحتوي على أي فقاعات أو فوران. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، اكتسبت المياه الفوارة شعبية هائلة بسبب فورانها وتنوع نكهاتها الجذابة. إذ يتم غمر المياه الفوارة، المعروفة أيضًا باسم المياه الغازية، بغاز ثاني أكسيد الكربون لتكوين الفقاعات. دعونا نلقي نظرة على الفوائد والآثار الجانبية للمياه الفوارة، وفق ما أورد موقع healthshots.

فوائد الماء الفوار

1. يمكن أن تمنحك المياه الفوارة تجربة منعشة

المياه الفوارة تثير براعم التذوق، وتوفر تجربة مبهجة ومنعشة على الحنك. تضيف الفقاعات إحساسًا فريدًا يميزها عن المذاق المسطح للمياه الساكنة.

2. بديل صديق للصحة

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تقليل تناولهم للمشروبات الغازية السكرية، تأتي المياه الفوارة كبديل صديق للصحة. إنه يقدم نفس الإثارة المشروبات الغازية دون الإفراط في تناول السكريات أو السعرات الحرارية أو الإضافات الاصطناعية الموجودة في معظم المشروبات الغازية.

3 .الترطيب والاسترخاء

يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا ضروريًا للصحة العامة، وتوفر المياه الفوارة مجموعة واسعة من النكهات للحفاظ على رطوبة الجسم. تجربة احتساء الماء الفوار المنكّه يمكن أن تكون مهدئة وتساعد الأفراد على الاسترخاء خلال الأوقات العصيبة.

4. تعزيز القدرة على البلع

يجد بعض الأفراد أن الماء العادي غير جذاب، مما قد يؤدي إلى عدم تناول كمية كافية من السوائل. يمكن أن تجعل فوارة المياه الفوارة والنكهات المضافة منها أكثر إغراء، مما يشجع الناس على استهلاك المزيد من السوائل. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد الكربنة في تحسين القدرة على البلع، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من حالات طبية معينة.

5. الشبع وإدارة الوزن

تخلق الفقاعات الموجودة في الماء الفوار شعورًا بالامتلاء، مما يمكن أن يساعد في كبح الشهية والمساعدة في جهود إدارة الوزن. وبما أن المياه الفوارة لا تحتوي على أي سعرات حرارية، فهي توفر خيارًا خاليًا من الشعور بالذنب لإشباع العطش والرغبة الشديدة.

الآثار الجانبية للمياه الغازية

تعتبر المياه الفوارة بشكل عام آمنة بالنسبة لمعظم الناس عند تناولها باعتدال. حيث إنها لا تشكل مخاطر صحية كبيرة ويمكن أن تكون بديلاً صحيًا للمشروبات الغازية السكرية أو المشروبات الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والمواد المضافة. ومع ذلك، هناك بعض المخاوف المحتملة التي يجب وضعها في الاعتبار:

1. صحة الأسنان

المياه الغازية حمضية بشكل طفيف بسبب ثاني أكسيد الكربون المذاب، والذي يمكن أن يضعف مينا الأسنان بمرور الوقت. على الرغم من أنها ليست حمضية مثل المشروبات الغازية السكرية، إلا أن الاستهلاك المتكرر للمياه الفوارة، وخاصة الأنواع المنكهة، قد يساهم في تآكل الأسنان. للتخفيف من ذلك، يُنصح بشرب الماء الفوار باعتدال وشطف فمك بالماء العادي بعد ذلك.

2. الغازات والانتفاخ

الاستهلاك المفرط للمياه الفوارة يمكن أن يؤدي إلى الغازات والانتفاخ بسبب ثاني أكسيد الكربون الموجود في المشروبات. يقول الدكتور غوبتا: “يمكن أن تتراكم الفقاعات في الجهاز الهضمي، مما يسبب عدم الراحة والانتفاخ”.

3. المحليات الخالية من السعرات الحرارية

تحتوي بعض المياه الفوارة المنكهة على مواد تحلية صناعية أو مواد تحلية طبيعية مثل ستيفيا لتعزيز الطعم دون إضافة سعرات حرارية. يوضح الدكتور غوبتا أنه على الرغم من أن هذه المحليات تعتبر آمنة بشكل عام، إلا أن بعض الأفراد قد يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي أو حساسيات أخرى تجاه هذه المواد المضافة.

4. محتوى الصوديوم

قد تحتوي المياه الغازية، خاصة تلك ذات النكهات المضافة، على الصوديوم، مما قد يساهم في زيادة تناول الصوديوم اليومي إذا تم استهلاكه بشكل مفرط. يجب على الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو الحالات الحساسة للصوديوم توخي الحذر بشأن استهلاكهم للصوديوم.

الماء الفوار مقابل الماء العادي: أيهما أفضل؟

يعتمد الاختيار بين الماء الفوار والماء العادي في النهاية على التفضيلات الشخصية والاعتبارات الصحية. بالنسبة لأولئك الذين يستمتعون بتجربة مليئة بالنكهة دون إضافة السكريات والسعرات الحرارية للمشروبات الغازية، يمكن أن تكون المياه الفوارة خيارًا ممتازًا. يمكن أن يكون أيضًا أداة مفيدة للأفراد الذين يكافحون من أجل استهلاك كمية كافية من الماء العادي.

ومع ذلك، إذا كنت حساسًا للانتفاخ أو لديك حالة طبية تقيد تناول الكربنة أو الصوديوم، فإن الماء العادي يعد خيارًا أكثر أمانًا. يبقى الماء العادي هو أنقى أشكال الترطيب، وخالي من أي إضافات، ومتوفر بسهولة لإرواء العطش.

كما هو الحال مع أي خيار غذائي، الاعتدال هو المفتاح. استمتع بالمياه الفوارة باعتدال، بينما يجب أن تكون المياه العادية هي الخيار الأمثل للحصول على ترطيب بسيط وأساسي. ومن الأفضل اعتبار الماء الفوار بديلاً صحياً للمشروبات الغازية بدلاً من جعله بديلاً للمياه.