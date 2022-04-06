المتحور “XE”.. تعرف على أحد أكثر الأمراض المعدية في تاريخ البشرية

أعلنت السلطات البريطانية عن اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا، يعرف باسم (XE)، وهو خليط من سلالاتي متحور “أوميكرون” (بي إيه.1) و (بي إيه.2)، في وقت يقول خبراء إنه لا داع للقلق حتى الآن.

ظهر المتحور، المسمى XE “إكس إي”، للمرة الأولى في بريطانيا في منتصف يناير/ كانون الثاني، وفقًا لوكالة الأمن الصحي في بريطانيا (UKHSA)، وتم تأكيده في أكثر من 600 حالة في إنجلترا منذ ذلك الحين، وخضع أقل من 1% من عينات الفيروس للتحليل خلال ذلك الوقت.

اعتبارًا من 22 مارس/ آذار، تم اكتشاف 763 عينة من متحور XE في بريطانيا، وتم العثور على عدد محدود جدًا من الحالات في الصين وتايلاند.

تشير البيانات المبكرة من وكالة الأمن الصحي في بريطانيا ومنظمة الصحة العالمية إلى أن متحور XE يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتشار بحوالي 10% من سلالة أوميكرون BA.2، وهو بالفعل أكثر أنواع كوفيد-19 المعدية وأحد أكثر الأمراض المعدية في تاريخ البشرية.

وقالت كبيرة المستشارين الطبيين بوكالة الأمن الصحي في بريطانيا، سوزان هوبكنز، إن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتأكيد ما إذا كان متحور XE يتسم بـ “ميزة نمو حقيقية”، حيث أظهر “معدل نمو متفاوت” حتى الآن على مدار الوقت الذي تمت مراقبته فيه.

وأضافت أن الأدلة غير كافية لاستخلاص أي استنتاج بشأن القابلية للانتشار أو الخطورة أو فعالية اللقاح، مضيفة أن وكالة الأمن الصحي في بريطانيا ستواصل مراقبة الوضع “عن كثب”.

قالت هوبكنز إن الفيروسات المؤتلفة “ليست أمرًا غير معتاد، لا سيما عندما يكون هناك العديد من المتحورات في دورة الانتشار”.

وأشارت إلى أنه تم اكتشاف عدد من مؤتلفات كوفيد أثناء الجائحة، ومعظمها “يموت بسرعة نسبيًا” كما هو الحال مع المتحورات الأخرى.

تسمية المتحورات

تقوم منظمة الصحة العالمية بإطلاق أسماء الحروف اليونانية مثل alpha “ألفا” وdelta “دلتا” وأوميكرون omicron على المتحورات التي تشكل مصدر اهتمام أو قلق بصفة خاصة، وتقوم المنظمة بذلك على أساس الاختلافات السلوكية المهمة بين المتحورات، وليس فقط الاختلافات الجينية.

لا يزال اثنان من المتحورات الفرعية من أوميكرون – BA.1 وBA.2 – مصنفين على أنهما متحور أوميكرون على الرغم من كونهما مختلفين جينيًا مثل المتحورات السابقة ألفا وبيتا وغاما التي نشأت من بعضها البعض.

قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستصنف متحور XE تحت مظلة أوميكرون إلى أن “يتم الإبلاغ عن اختلافات كبيرة في خصائص الانتشار والإصابة، بما في ذلك حدة المرض”، فيما لم يتم الإبلاغ عن هذه الاختلافات حتى الآن.

وقالت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا إنها تراقب أيضًا اثنين من مؤتلف كوفيد : XDوXFويعد كلا المتحورين مزيجًا وراثيًا من دلتا وأوميكرون BA.1.

وظهرت 38 حالة فقط من سلالة XF في بريطانيا منذ منتصف فبراير/ شباط لكن لم يتم اكتشاف حالات إصابة بسلالة XD.

وأوضحت وكالة الأمن الصحي إنه تم الإبلاغ عن 49 حالة فقط من حالات الإصابة بمتحور XD. وظهرت غالبية هذه الحالات في فرنسا.