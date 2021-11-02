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المحرمون من أكل البطاطس

2 - نوفمبر - 2021
بطاطس
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على الرغم من طعم البطاطس اللذيذ إلا أن الجدل حولها كبير، فهي مرتفعة السعرات الحرارية، لذلك يجب على بعض الفئات الحذر عند تناولها.

أوضح خبير التغذية الروسي أرتيوم ليونوف لوكالة “سبوتنيك” ما هي خصائص الجسم التي يجب أن تمتنع عنه تناول البطاطس.

قال ليونوف: “بما أن البطاطس تحتوي على مؤشر نسبة سكر مرتفع – أكثر من 70 وحدة ، فمن المؤكد أنه لا يجب أكلها في حالة اضطرابات التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، ومتلازمة التمثيل الغذائي، ومرض السكري. كذلك يمكن أن تسبب الحساسية”.

وأضاف الخبير أن كل شيء يعتمد على بكتيريا الأمعاء. يمكن لأي شخص ليس لديه انتهاك في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات ورد فعل فردي تجاهها أن يأكل البطاطس.

فوائد البطاطس الصحية

1. حماية العظام

2. تعزيز صحة القلب

3. خفض خطر الإصابة بالسرطان

4. فقدان الوزن

5. ضبط مستويات ضغط الدم

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