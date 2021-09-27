المزج بين هذين اللقاحين يولد مناعة قوية ضد كورونا

تتجه بعض الدول لخلط بعض أنواع من لقاحات فيروس كورونا، على أمل توفير حماية ضد الفيروس.

وأظهرت النتائج الأولية لدراسة سريرية حول الاستخدام المشترك للقاحي “سبوتنيك لايت” و”أسترازينيكا” المضادين لفيروس كورونا، تحقيق المزيج استجابة مناعية قوية بين أغلب المشاركين.

الدراسة أجراها صندوق الاستثمار المباشر الروسي بالتعاون مع شركة “أسترازينيكا” و”آر فارم” في أذربيجان، وبدأت في فبراير/ شباط 2021 وضمت منذ ذلك الحين 100 متطوع.

وقال الصندوق في بيان، اليوم الاثنين، إن استجابة الأجسام المضادة لمزيج اللقاحين كانت قوية في غالبية المشاركين.

وتم جمع البيانات الحالية من أول 20 مشاركا تم تطعيمهم بالكامل في التجربة، والذين تلقوا لقاح “أسترازينيكا” باعتباره الجرعة الأولى و”سبوتنيك لايت” الروسي كجرعة ثانية بعد 29 يوما.

وقال الصندوق الروسي في بيان إنه وفقا لنتائج التحليل المؤقت، تم العثور على زيادة بمقدار أربعة أضعاف أو أعلى في تحييد الأجسام المضادة لبروتين سبايك في فيروس كورونا “سارس كوف 2” في 85% من المتطوعين بحلول اليوم السابع والخمسين من الدراسة.

وتم التوقيع على الاتفاقية الأولى بشأن التجارب السريرية المشتركة للاستخدام المشترك للقاحي “أسترازينيكا” و”سبوتنيك لايت” بواسطة صندوق الاسثمار المباشر الروسي، ومعهد أبحاث “غاماليا” الروسي، و”أسترازينيكا” و “آر فارم” في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وبعيدا عن أذربيجان، تجري التجارب السريرية لمزيج اللقاح في الإمارات العربية المتحدة وروسيا، كما وافقت بيلاروسيا على محاكمة مماثلة هناك.

وضع فوضوي

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد وصفت في يوليو الماضي، مزج عدة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بـ”الاتجاه الخاطئ”، موضحة أنه “قد يؤدي إلى وضع فوضوي”.

وقالت سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية إنه “لا تتوفر بيانات كثيرة عن أثر” الجمع بين لقاحات كوفيد-19 التي تنتجها شركات مختلفة على الصحة.

كما أضافت خلال إفادة عبر الإنترنت: “إنه توجه خطير للغاية. نفتقر إلى البيانات والأدلة عندما يتعلق الأمر بمسألة الجمع بين اللقاحات”.

أصبح تناقص المناعة المسجلة مع لقاحات الفيروس التاجي مشكلة كبيرة بين أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، حيث أصبح المزيد والمزيد من الناس أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، حتى بعد التطعيم.

حتى في الوقت الذي دفعت فيه بعض البلدان لجرعات معززة إلى الاستخدام لحماية الضعفاء، أمضى الباحثون أيضًا وقتًا في دراسة استراتيجية جديدة أخرى لخلط ومطابقة جرعات مختلفة من لقاح كورونا، لتوليد استجابات مناعية فعالة مع اللقاحات، لكن، ما الطريقة التي يجب أن نكون أكثر تفاؤلاً بها.. جرعات خلط أم جرعات معززة، أيهما أكثر حماية؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لما ذكره موقع timesofindia.

ما الذي يجعل تراجع المناعة ضد فيروس كورونا مقلقًا؟

بينما تمت دراسة لقاحات كوفيد لتكون مفيدة في تقليل احتمالات الإصابة بمتغيرات كورونا وشدتها ومخاطر الوفاة، فقد لوحظ بشكل متزايد أن التأثيرات المناعية الناتجة عن اللقاحات ليست طويلة الأمد، أو يمكن أن تتلاشى بمرور الوقت، مما قد يزيد من إصابة الفرد، إذا استمر البحث، فإن العديد من اللقاحات التي لدينا يمكن أن تتلاشى في غضون بضعة أشهر بعد التلقيح، وتكون محفوفة بالمخاطر بالنسبة لشخص يعاني من نقص المناعة، أو تم تطعيمه العام الماضي، يمكن أن يؤدي انخفاض المناعة إلى تقليل الفعالية والاستجابة الوقائية التي كنا نأملها ذات مرة مع لقاحات كوفيد.

جرعة معززة مقابل خلط لقاحات كوفيد: ما الفرق

كانت هناك العديد من الاستراتيجيات التي يتم النظر فيها لزيادة الحماية المناعية التي توفرها لقاحات كوفيد الحالية، بما في ذلك زيادة المناعة والجدول الزمني الذي يمكن أن تستمر فيه مناعة اللقاح، أي يمكن للأجسام المضادة الاصطناعية أن تستمر.

من بين هذه الدراسات السريرية العديدة التي تهدف إلى دراسة فعالية واستخدام لقاح كوفيد المعزز والمختلط.

تتم دراسة التطعيم المعزز، الذي يأخذ في الاعتبار تطبيق جرعات إضافية من كوفيد، ويتم استخدامه في العديد من الدول حيث بدأت حملات التطعيم في وقت مبكر، يتم استخدام الجرعات المعززة أو الثالثة من كوفيد لتحفيز استجابة الجسم المضاد ضد العامل الممرض وهي جرعات من نفس اللقاح.

على عكس اللقطات المعززة، فإن المزج والمطابقة بين لقاحات كوفيد هو مفهوم يتم فيه استخدام جرعتين من لقاحين مختلفين لزيادة استجابة مناعية قوية يمكن تحملها، بينما تم استخدامه في حالات معزولة (أو في حالات عرضية على مستوى العالم)، اقترح الباحثون أن خلط لقاحات كورونا المختلفة يمكن أن يخلق استجابة مناعية مستدامة ومعززة، في حين أن الجرعات المعززة مطلوبة من نفس اللقاح، فإن خلط اللقاحات يعمل على مجموعة من نماذج اللقاح، أيهما قد يكون مناسبًا.

ما مدى فعالية جرعة لقاح كوفيد المعززة؟

التطعيم المعزز، الذي بدأ استخدامه في بعض البلدان حتى الآن، تمت مناقشته على نطاق واسع، على الرغم من أن بعض خبراء الصحة قد اقترحوا أن استخدام جرعات ثالثة من لقاحات كورونا قد يؤدي إلى تجفيف موارد اللقاح بشكل أكبر، فقد وجدت الدراسات السريرية أن فوائد تقديم جرعات كوفيد الثالثة المحتملة يمكن أن تزيد من الاستجابة المناعية وتعزز فعالية اللقاح، والتي قد تكون جيدة تمامًا، فعال في السيناريو الحالي حيث نواجه تهديدًا من متغيرات كوفيد، قد تؤدي الحقن المعززة أيضًا إلى زيادة الأجسام المضادة الواقية والمعززة والتي يمكن أن تستمر لفترة أطول.

ماذا يقول البحث عن خلط لقاحات كوفيد؟

قبل النظر في الجرعات المعززة، ركز عدد من الدراسات على خلط جرعات لقاح كورونا معًا، في حين أن هناك عدة أنواع من اللقاحات المتاحة، فقد لوحظ أن بعضها أكثر فاعلية أو لها خصائص مفيدة من غيرها، ومن ثم، يعتقد الباحثون أن خلط لقاحات كورونا ومطابقتها، مثل لقاحات mRNA + الفيروس الغدي / الفيروس النواقل قد يؤدي إلى مزيج قوي في مساعدة المستفيد في الحصول على أقصى قدر من الحماية والفوائد من اللقاحين.

وقد شوهدت الاستجابة الأكثر فعالية والمعززة للمناعة من خلال الجمع بين لقاح أسترازينيكا مع لقاح موديرنا، لم يتم العثور على أن التركيبة آمنة فحسب، بل شوهد أيضًا أنها تعزز الأجسام المضادة والملامح المناعية لفترة أطول، وتمنح فوائد وقائية أخرى أيضًا.

تم أيضًا التفكير في خلط لقاحات كوفيد في وقت تم فيه إيقاف بعض اللقاحات، مثل لقاحات استرازينيكا وجونسون لاستخدامها على اكتشاف المضاعفات الطبية، في حين عُرض على المستفيدين خيار الذهاب لجرعات مختلفة، لم تُلاحظ مخاطر غير مؤكدة من حدوث مضاعفات، وبدلاً من ذلك، لوحظ وجود صورة أفضل لتقوية المناعة.

ما الذي يجب إعطاؤه الأولوية؟

يتمتع كل من التطعيم المعزز وخلط لقاحات كوفيد بنصيبهما من الإيجابيات والسلبيات، ويصبحان مركزًا للتركيز لفترة طويلة، من المهم أيضًا مراعاة الحقائق العلمية، في حين أنه من الأسهل عمليًا متابعة التطعيم المعزز، فقد ثبت أن خلط جرعات اللقاح أكثر أمانًا وواعدًا في الوقت الحالي، ومن المتوقع أيضًا أنه بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا سابقًا، أي لديهم مستوى معين من الذاكرة المناعية، فإن خلط جرعتين مختلفتين يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مناعة هجينة.

ومع ذلك، فقد قسموا أيضًا الكثيرين إلى التفكير فيما إذا كانت مثل هذه الخطوة ستكون واقعية لمتابعة، لأنها يمكن أن تستنفد موارد اللقاح ويمكن أن يؤدي ترتيب الأولويات هذا إلى التوزيع غير العادل، هناك أيضًا مشاكل تتعلق بالخدمات اللوجستية والتعامل مع الموارد، والتي تحتاج إلى تقييم نقدي، قبل أن تصبح هذه السياسات مقبولة عالميًا.

هل يمكن أن تؤدي إلى المزيد من الآثار الجانبية؟

تمت أيضًا مناقشة الآثار الجانبية للقاحات كوفيد على نطاق واسع، وأصبحت عاملاً مهمًا يجب مراعاته أثناء اختيار اللقاح، في حين أن أي نوع من التطعيمات اللاحقة معروف بأنه يسبب بعض الآثار اللاحقة، تشير الأبحاث الأولية إلى أن التطعيم المعزز يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية أكثر شدة في الوقت الحالي، بينما هناك حاجة إلى مزيد من التحليل لخلط اللقاحات لمعرفة مدى أمانها.

هل هناك مخاطر أخرى؟

بصرف النظر عن حقيقة أن الخدمات اللوجستية ونضوب الموارد يمكن أن يؤدي إلى مزيد من المشاكل، يجب أن نتذكر أن أي تغييرات إضافية أو تغييرات في التطعيم الحالي لا يمكن تقييمها إلا من حيث المخاطر، فقط عندما يتم تطبيقها على قاعدة جماهيرية أكبر ومتنوعة، نظرًا لأننا لا نملك عمليًا بيانات كافية لدعم أي من استراتيجيات اللقاح، فقد يكون من الصعب بعض الشيء تعليق الآمال على أي طريقة واحدة لإخراجنا من الوباء.

إلى جانب ذلك، قال البعض أيضًا إن الحاجة الحالية لمكافحة الوباء هي التركيز أولاً على إعطاء الأولوية للمليارات في جميع أنحاء العالم، وليس تحويل التركيز على استخدام المزيد من الإمدادات، مع زيادة عدد الأشخاص الذين يتم تحصينهم، سيكون من الصعب على المتغيرات الانتشار وتقليل مخاطر الوباء.