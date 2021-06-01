الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المصابون بالفصام أكثر عرضة للإنتحار

1 - يونيو - 2021
الاكتئاب

الاكتئاب

A A A
طباعة المقال

إن الفصام اضطراب عقلي شديد يفسر فيه الأشخاص الواقع بشكل غير طبيعي. وقد ينتج عن الإصابة بالانفصام في الشخصية مجموعة من الهلوسات والأوهام والاضطراب البالغ في التفكير والسلوك وهو ما يعرقل أداء الوظائف اليومية، ويمكن أن يسبب الإعاقة.

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن الشباب المصابين بالفصام أكثر عرضة للانتحار، وأن الذين يبلغون 65 عاماً أو أكثر أقل عرضة له، حسب موقع “تايمز ناو نيوز”.

وشملت الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة “غاما سايكاتري”، عدداً كبيراً من البالغين المصابين بالفصام، وتوصلت إلى أن الأصغر سناً، بين 18 و34 عاماً، معرضون أكثر لاحتمال الانتحار، وأن الذين يبلغون 65 عاماً أو أكثر، أقل تعرضاً للانتحار.

وأظهرت الدراسة أن المصابين بالفصام، بشكل عام، معرضون لاحتمالات انتحار بـ 4.5 أضعاف. ويأتي الانتحار في المرتبة العاشرة بين الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة.

ويمكن أن تساعد الدراسة، التي توفر بيانات كثير عن العلاقة بين العمر واحتمالات الانتحار، في الجهود المبذولة لتجنب انتحار المصابين بالفصام.

وفحص معدو الدراسة سجلات 668836 مصاباً بالفصام، يبلغون 18 عاماً أو أكثر.

    المصدر :
  • الإمارت 24

المزيد من الصحة

بوتوكس
إليكم العمر الأفضل للحصول على البوتوكس والفيلر!
مشروب الشاي بالحليب
تناول الحليب يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا
البيض
فوائد غير متوقعة لكثرة تناول البيض

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
مرفأ بيروت
خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟