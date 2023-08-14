ما هي أعراض نقص المغنيسيوم؟

المغنيسيوم معدن أساسي وواحد من سبعة مغذيات أساسية يحتاجها جسم الإنسان بكميات كبيرة. لا ينتج الجسم المغنيسيوم ، لذلك يجب أن يأتي من مصادر خارجية، وذلك لأنه يلعب دورًا مهمًا جدًا في جسم الإنسان وهو واحد من 24 نوعًا من الفيتامينات والمعادن الأساسية ، فإن انخفاض مستوى المغنيسيوم يمكن أن يتلاعب بالعديد من وظائف الجسم من الأداء الطبيعي ويزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية مزمنة.

فيما يلي بعض علامات وأعراض نقص المغنيسيوم:

1. تشنجات العضلات

تشنجات ، ورعشات ، وتشنجات عضلية كلها علامات على نقص المغنيسيوم. يعتقد العلماء أن هذه الأعراض ناتجة عن دخول الكالسيوم إلى الخلايا العصبية ، والتي يمكن أن تحفز أو تنشط العضلات والأعصاب التي تسبب تشنجات العضلات. يؤدي نقص المغنيسيوم إلى زيادة الكالسيوم في الخلايا العضلية بسبب حدوث ارتعاش أو تقلصات عضلية.

2. النوبات والتشنجات

من وجهة نظر الجهاز العصبي ، يلعب المغنيسيوم دورًا مهمًا في نقل الأعصاب والعضلات. كما أن لها تأثير وقائي من خلال منع التحفيز المفرط الذي يمكن أن يؤدي إلى موت الخلايا العصبية الذي قد يكون مرتبطًا بأمراض عصبية مختلفة. فهو معدن، له أهمية كبيرة في الوقاية من الأمراض العصبية وعلاجها. أظهرت الدراسات أن نقص المغنيسيوم يمكن أن يؤدي إلى أمراض عصبية مختلفة مثل الصداع النصفي والصرع والزهايمر وباركنسون والسكتة الدماغية والقلق والاكتئاب. أظهرت دراسة المراجعة والتحليل التلوي أنه معدن مهم ضروري لعمل الجهاز العصبي بشكل منتظم. البحث الحالي الذي تم فحصه بمزيد من التفصيل يتطلب النشاط المشبكي كمية وفيرة من المغنيسيوم ليعمل بشكل صحيح ويمكن أن يؤدي نقصه إلى نوبات أو تشنجات.

3. ضعف العضلات والتعب

حيث المغنيسيوم يلعب دورًا مهمًا في الوظيفة المناسبة للعضلات ، وبالتالي فإن المستوى غير الكافي من المغنيسيوم يمكن أن يؤدي إلى ضعف العضلات أو الإرهاق. يرتبط نقصه بانخفاض مستويات البوتاسيوم في خلايا العضلات مما يؤدي إلى ضعف العضلات.

4. ارتفاع ضغط الدم

تم نشر العديد من الدراسات لفهم العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم ونقص المغنيسيوم. أظهرت هذه الدراسات أن نقصه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. حيث أنه معدن أساسي للجهاز العصبي السمبتاوي المسؤول عن استقرار أو خفض ضغط الدم. لذلك ، يؤدي نقص المغنيسيوم إلى زيادة الكالسيوم وتضيق الأوعية الدموية مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

5. الأرق

الأرق هو عرض شائع لنقص المغنيسيوم. يميل الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات المغنيسيوم إلى الأرق وغالبًا ما يستيقظون في منتصف الليل. غالبًا ما يؤدي الحفاظ على مستوياته الصحية إلى نوم أعمق وأكثر صحة. يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على النوم العميق والمساعدة في التعافي من خلال الحفاظ على مستويات صحية من GABA (ناقل عصبي يعزز النوم) تظهر الأبحاث أن مكمل المغنيسيوم يمكن أن يحسن نوعية النوم خاصة في أولئك الذين يعانون من الأرق. يمكن أن يساعد أيضًا في علاج الأرق المرتبط بمتلازمة تململ الساقين واضطرابات النوم.

6. هشاشة العظام

الأشخاص الذين يعانون من نقص المغنيسيوم هم أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام التي تضعف العظام ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالكسور. وذلك لأن 50-60% منه يترسب في العظام ويوفر قوة للعظام. يمكن أن يساعد الحصول على ما يكفي منه بعدة طرق حيث يرتبط تناوله بزيادة كثافة المعادن في العظام ويمكن أن يمنع نقص كالسيوم الدم.

7. عدم انتظام ضربات القلب

يصبح عدم انتظام ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب شديدًا في حالة نقص المغنيسيوم. يمكن أن يسبب ذلك ألمًا في الصدر ، ودوخة ، وصعوبة في التنفس ، وحتى الإغماء. يمكن أن يكون سبب هذه النظم غير الطبيعية في القلب هو انخفاض مستوياته ، والذي يُعتقد أنه أحد الأعراض الأخرى المرتبطة بنقص المغذيات الدقيقة الناجم عن نقصه. ينتج عدم انتظام ضربات القلب عن نقص المغنيسيوم لأنه يؤدي إلى مسار عصبي نظير الودي الذي يحافظ على معدل ضربات القلب ، وبالتالي يمكن أن يتسبب نقصه في عدم انتظام ضربات القلب.