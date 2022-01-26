تهدد صحة الدماغ.. المكملات الغذائية ليست كلها مفيدة

من المعروف أن المكملات الغذائية لها العديد من الفوائد، لكن من المهم جدا معرفة أن ليس كل المكملات لها قيمة الغذائية المتوقعة.

قالت طبيبة الأعصاب وإعادة التأهيل مارينا أنيكينا، إن المكملات الغذائية كلها ليست مفيدة بالقدر نفسه.

وفقًا للطبيبة الروسية، يجب أن تعامل المكملات الغذائية بالعناية نفسها التي تعامل بها الأدوية.

وشددت أنيكينا على أن تناول المكملات الغذائية التي تحفز عمل الدماغ يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات ذهنية.

وقالت لوكالة “سبوتنيك”: “أي مكملات منشطة لتحسين وظائف المخ يمكن أن يكون لها تأثير سلبي. إذا بدأت في هذه المرحلة في تحفيز عمل عقلك، فيمكن أن تصاب برد فعل ذهني”.

كمثال على مكمل غذائي خطير، استشهدت بخلاصة الجنكة بيلوبا. وأشارت أنيكينا إلى أن الدواء يحسن الدورة الدموية ويبطئ شيخوخة الدماغ. لكن العلاج بهذا الدواء يمكن أن يكون له عواقب سلبية.

أوضحت أنيكينا: “تسبب هذا الدواء في رد فعل مماثل لدى كبار السن الذين يعانون من الخرف”.

وفقًا للطبيبة، هناك العديد من المكملات الغذائية التي تعتبر وسائل فعالة ولكنها ليست كذلك. على سبيل المثال، فإن مجمع الأحماض الدهنية أوميغا 3-6-9 غير قادر على منع تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.