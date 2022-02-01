المناطق الزرقاء: عمر طويل وصحة جيدة … كيف يمكنك ان تتّبع اسلوب حياة سكانها من دون السفر اليها؟

المناطق الزرقاء او blue zones هو مصطلح يطلق على خمسة امكنة يتمتع سكانها بالعيش طويلا وبصحة جيدة. وهي : اوكيناوا في اليابان، سردينيا في ايطاليا، نيكويا في كوستا ريكا، ايكاريا في اليونان ولوما ليندا في كاليفورنيا. هنا، الطعام الذي يأكله سكان هذه المناطق ليس جزءا من نظام غذائي بل هو أسلوب حياة.

مصطلح المناطق الزرقاء أطلقه صحافي يعمل في national geographic وهو قد جاب العالم ليدرس خصائص هذه الجماعات.

بالطبع قد لا يمكنك ان توضب اغراضك وتذهب الى ايطاليا او اليابان،لكن ما يمكنك فعله هو اتّباع اسلوب حياة مماثل لسكان تلك المناطق.

الألياف ثم الألياف

الأطعمة الغنية بالالياف هي احدى المعالم البارزة في اسلوب حياة السكان في المناطق الزرقاء.اذ يعتمدون بشكل اساسي على الالياف الموجودة في البقوليات والحبوب الكاملة كالارز الاسمر والكينوا والفواكه والخضار.

وتلعب الالياف دورا هاما في صحة الأمعاء وخفض نسبة الكوليسترول في الدم. وكشف الباحثون ان حاجة الفرد من الالياف تتراوح بين ٢٠ و٣٠ غراما في اليوم في حين يحصل معظم الاميركيين مثلا على ١٥ غراما فقط.

الحركة الطبيعية

لست بحاجة الى الذهاب الى النوادي الرياضية ٥ ايام في الاسبوع. اذ ان قاطني المناطق الزرقاء يحركون اجسامهم عبر طرائق طبيعية كالمشي والاهتمام بالحديقة. ادخال ٢٠دقيقة من الحركة الطبيعية يوميا في اسلوب حياتك هو احدى طرائق اعتماد اسلوب الحياة في المناطق الزرقاء.

التواصل مع الآخرين

في عالم اصبح فيه التواصل مقتصرا على اجتماعات zoom ومواقع التواصل. يعتمد سكان هذ المناطق على التواصل مع الآخرين. حتى لو مع مجموعة صغيرة تجعلك تبقى نشيطا،يشاركونك نظاما غذائيا غنيا بالألياف، ويساندونك في أيامك الصعبة كلها عوامل تجعلك تعيش عمرا طويلا.