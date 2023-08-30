المناعة وصحة الجلد.. 4 فوائد صحية ومذهلة للشمام

يصنف الشمام على انه جزء من عائلة نبات القرعيات، والتي تشمل الأطعمة مثل القرع والخيار. هناك العشرات من أنواع الشمام المختلفة التي تنمو على مستوى العالم، بما في ذلك الشمام المر الشبيه بالقرع من الهند والشمام الكناري الحلو الذي يزرع في آسيا وأفريقيا.

في حين أن كل نوع من الشمام يقدم ملفًا غذائيًا مختلفًا قليلاً، فإن كل صنف مرطب ومليء بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C والبيتا كاروتين.

ووفقاً لموقع “health” إليكم أربع فوائد صحية رائعة للشمام:

1 مصدر كبير لمضادات الأكسدة

يعتبر الشمام مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة، وهي جزيئات طبيعية تساعد في التخلص من المركبات الضارة في الجسم والتي تسمى الجذور الحرة. حيث تعمل الجذور الحرة على زيادة الإجهاد التأكسدي وتلف الأنسجة بمرور الوقت.

ارتبط تناول كميات أكبر من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

كما أن الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة كلها مصادر رائعة لمضادات الأكسدة. والشمام ليس استثناء.

كل نوع من الشمام يقدم صورة مختلفة مضادة للأكسدة. على سبيل المثال، يعد الشمام مصدر كبير للبيتا كاروتين، وهو “بروفيتامين” الذي يتحول إلى فيتامين A في الجسم ويدعم الرؤية والصحة الإنجابية. إن كوب واحد فقط من الشمام يوفر ما يقرب من ثلث احتياجاتك اليومية من فيتامين A.

يقدم الشمام مضادات الأكسدة البارزة أيضًا. يعتبر العنصر الأساسي في فصل الصيف غنيًا بالليكوبين، وهو نفس مضاد الأكسدة الذي يمنح الأطعمة مثل الطماطم والجريب فروت لونها النابض بالحياة. في حين أن النتائج كانت مختلطة، تشير بعض الدراسات إلى أن تناول كميات أكبر من اللايكوبين يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

2 تعزيز الترطيب

يتم تلبية حوالي 20% من احتياجاتنا من الماء من خلال الطعام، وليس الماء الذي نشربه. ولحسن الحظ، يعد الشمام من بين أكثر الفواكه ترطيبًا، حيث تحتوي أصناف مثل الشمام والبطيخ على 90٪ من وزنها من الماء. كما أن محتوى الماء المرتفع في الشمام يجعله وجبات خفيفة مثالية لأيام الصيف الحارة.

إضافة إلى ذلك، يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل كافٍ في الحفاظ على مستويات طاقة ثابتة وحركات أمعاء منتظمة ومفاصل متحركة مشحمة. ويعد استهلاك كمية كافية من السوائل أمرًا مهمًا أيضًا للوقاية من حالات مثل حصوات الكلى.

وبصرف النظر عن الشمام، تشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالمياه الفراولة والملفوف والكرفس والسبانخ.

3 دعم صحة المناعة

جميع أنواع الشمام الثلاثة الأكثر شعبية هي مصادر جيدة لفيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة الأخرى.

يدعم فيتامين C على وجه الخصوص نظام المناعة الصحي عن طريق تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء وتعزيز عملها ضد الغزاة الأجانب. على الجانب الآخر، تظهر الأبحاث أن المستويات المنخفضة من فيتامين C ترتبط بزيادة التعرض للأمراض والعدوى.

علاوة على ذلك، يساعد فيتامين C الغذائي الجسم على امتصاص المزيد من الحديد غير الهيم من الأطعمة النباتية مثل المكسرات والبذور والفاصوليا. وبما أن نقص الحديد يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم دفاعات الجسم ضد الغزاة، فإن فيتامين C يعزز جهاز المناعة بأكثر من طريقة.

لحسن الحظ، لا تحتاج إلى تناول ثمرة شمام كاملة للحفاظ على جهازك المناعي في أفضل حالاته؛ فكوب واحد فقط من مكعبات الشمام يلبي 65% من احتياجاتك اليومية من فيتامين C.

4 مفيد لصحة الجلد

عندما يتعلق الأمر بالشمام، قد ينطبق القول المأثور “أنت ما تأكله”. وذلك لأن المحتوى العالي من فيتامين C والماء في الشمام أمر بالغ الأهمية للبشرة الصحية والمتوهجة.

يساعد فيتامين C في إنتاج البروتين الأكثر وفرة في الجسم، وهو الكولاجين. حيث يدعم الكولاجين مرونة الجلد ويساعد أيضًا في التئام الجروح. عندما تتعرض لجرح، تكون البروتينات مثل الكولاجين مسؤولة عن إعادة تشكيل الأنسجة في موقع الجرح. ومع تقدمك في العمر، يساهم انخفاض مخزون الكولاجين في تكوين التجاعيد.

إن تناول الأطعمة الغنية بالمياه مثل البطيخ قد يساعد أيضًا في الحفاظ على رطوبة البشرة.

مخاطر تناول الشمام

بالنسبة لمعظم الناس، يعد الشمام آمن للاستهلاك، ومليء بالعناصر الغذائية المفيدة. ولكن بعض المجموعات الفرعية التي قد تحتاج إلى تجنب أو تقليل استهلاك البطيخ تشمل:

1 الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بحساسية الشمام

يجب على الأفراد الذين يعانون من حساسية الشمام تجنب تناول الثمار بالكامل لمنع ردود الفعل السلبية.

2 بعض الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS)

قد يكون الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمتلازمة القولون العصبي حساسين لفئات معينة من الكربوهيدرات والتي يتم اختصارها باسم “FODMAPs”. حيث تحتوي الفواكه مثل الشمام على كميات عالية من FODMAPs، الفركتوز، والمانيتول، والفركتانز. على هذا النحو، قد يعاني بعض الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه هذه FODMAPs من آلام في البطن، أو غازات، أو براز أكثر مرونة بعد تناول كميات معتدلة من الشمام.

3 الأشخاص الذين يراقبون نسبة السكر في الدم

لا يلزم التخلص من الفواكه الكاملة، حتى بالنسبة للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمقاومة الأنسولين أو مرض السكري من النوع الثاني. ولكن نظرًا لأن الشمام يحتوي على كمية لا بأس بها من السكر الطبيعي دون أي بروتين أو دهون، فإن تناول كمية كبيرة من الفاكهة قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم لدى بعض الأشخاص.

فقط التزم بتناول كوب واحد من الشمام في كل جلسة وقم بإقران الفاكهة بمصدر للبروتين مثل الزبادي اليوناني العادي أو الدهون الصحية مثل اللوز إذا كنت تعمل على تثبيت مستويات السكر في الدم أو خفضها.