المنتج الأكثر ضررا على النساء

توجد بعض الأطعمة، قد تشكل خطرا على صحة النساء أكثر من الرجال، وذلك بسبب عدة عوامل منها اختلاف البنية الجسمانية والجينات وغيرها.

كشف الأطباء الروس عن المنتج الأكثر ضررًا على صحة النساء والذي يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري والسمنة عندهن بسرعة كبيرة نتيجة لتكوين الجينات.

وقالت مديرة مختبر علم الأوبئة والتغذية في المركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي التابع لوزارة الصحة الروسية، ناتاليا كارامنوفا، خلال مقابلة خاصة مع صحيفة “إزفستيا” الروسية: “من المهم جدا الحد من كمية السكر في النظام الغذائي، وإلا فإن الأشخاص وتحديدا النساء قد يعانين من مشاكل في البنكرياس، كما سيؤدي إفراطهن في تناول الحلويات إلى الإصابة بمرض السكري والسمنة”.

واعتبرت الخبيرة الروسية أن “النساء اللواتي يتناولن الحلوة بشكل كبير معرضون لخطر الإصابة بمشاكل جلدية، فالحلويات تسبب الالتهاب والطفح الجلدي والاحمرار وتمنع امتصاص الكولاجين، كما أن الجلد يفقد بسرعة تماسكه ومظهره الصحي. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر السكر سلبًا على حالة الأسنان ويعتبره الأطباء أحد الأسباب الرئيسية للتسوس”.

وتؤثر معظم الأطعمة التي نتناولها على نسبة السكر في الدم بطريقة أو بأخرى، والتي تؤثر بالسلب على صحة الإنسان العامة وتعرضه للعديد من الأمراض مثل مرض السكري بأنواعه وأمراض السمنة، لذلك يعمل خبراء التغذية على إيجاد وتحديد الوسائل الطبيعية التي تساعد على خفض هذه النسب إلى الحدود الآمنة.

وبحسب ويب طب.. مخاطر تناول السكر

عند تناول السكر من المصادر الطبيعية مثل الفاكهة، والحبوب الكاملة، والألبان وغيرها، فإنه يعود بفوائد عديدة على الجسم، ويمد الخلايا بالطاقة بشكل ثابت حيث يتم هضمه ببطء.

لكن تكمن الخطورة عندما نستهلك الكثير من السكر الذي يتم إضافته لتحسين النكهة أو كمادة حافظة في الأطعمة المصنعة.

يوجد الكثير من السكر المضاف في البسكويت، والكعك، والزبادي المنكهة، والمشروبات الغازية، ونجده كذلك في اللحوم المقددة، والكاتشب وغيرها.

ينصح عادةً بتجنب الأطعمة الغنية بالسكر المضاف أو التقليل منها لما تحمله من مخاطر عديد:

السمنة: يؤثر السكر على هرمونات الجسم بما في ذلك هرمون اللبتين المسؤول عن تقليل الشهية، ما يجعل الشخص يأكل زيادة عن حاجته من الطعام.

السكري: تناول الكثير من السكر يعني إفراز الجسم لكميات أكبر من الإنسولين ما يؤدي على المدى البعيد إلى إنهاك البنكرياس وتطور مرض السكري النوع الثاني.

أمراض القلب: من مخاطر تناول السكر التعرض بشكل أكبر للسكتات القلبية، كما أنه يرتبط بارتفاع ضغط الدم الذي يلعب دور رئيس في حدوث مشاكل القلب.

أمراض الكبد: يتم معالجة سكر الفركتوز في الكبد، عندما يتم تناول كميات كبيره منه فإنه يتحول إلى دهون تتراكم في الكبد مسببة ما يعرف بالكبد الدهني غير الكحولي.

الفشل الكلوي: يمكن أن يحدث عند الإفراط في تناول السكر لدى مرضى السكري، حيث تقوم الكلى بالتخلص من السكر الزائد في البول، مما يمنعها من أداء وظيفتها و تصفية الدم من الفضلات.

أمراض المفاصل: يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى تفاقم الام المفاصل، وربما يزيد كذلك من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

ضعف الانتصاب: يؤثر تناول السكر على تدفق الدورة الدموية إلى جميع أنحاء الجسم بما فيها الأعضاء التناسلية، ما قد يسبب ضعب الانتصاب لدى الرجال.

حب الشباب: يساهم استهلاك السكر في ظهور حب الشباب، كما يعتقد أن التقليل منه يساهم في تقليل إفراز الإنسولين، والأندروجين، وإفرازات الغدد الدهنية التي تتسبب في حب الشباب.

تاكل مينا الأسنان: تتغذى البكتيريا المسببة لتاكل مينا الأسنان على السكر، مما يؤدي إلى حدوث ثقوب وتجاويف في الأسنان، كما يساهم السكر في تسوس الأسنان.

السرطان: يتم ربط السرطان بتناول السكر، ذلك لما يسببة من التهابات في الجسم، والسمنة، وغيرها من المشاكل التي تعد من عوامل خطر تشكل بعض أنواع السرطان.

كم من السكر يمكننا أن نتناول؟

لتجنب مخاطر تناول السكر من المهم الانتباه للكميات التي تدخل الجسم، لذا فإن كمية السكر التي نحصل عليها من جميع المصادر الغذائية سواء الأطعمة أو المشروبات يجب ألا تزيد عن 5 بالمائة من مجموع السعرات الحرارية المأخوذة خلال اليوم مما يعني:

عدم تناول أكثر من 30 غرامًا من السكر لدى البالغين. عدم تناول أكثر من 24 غرامًا لمن تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات أو أكثر.

عدم تناول أكثر من 19 غرامًا لمن تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات.

لا يوجد غرامات محددة تخص من تقل أعمارهم عن 4 سنوات، لكن من المهم تجنب المشروبات المحلاة مثل المشروبات الغازية والعصائر المصنعة، كم يجب تجنب الأطعمة الغنية بالسكر المضاف مثل الشكولاة، والبسكويت، والحلويات، والكعك وغيرها.

السكر المخفي

عندما تقرأ ملصق الطعام قد لا تجد كلمة “سكر” في المكونات، حيث غالبًا ما يتم إخفاؤها تحت أسماء متعددة مثل:

الفركتوز: وهو سكر الفاكهة. المالتوز: وهو سكر الحبوب.

الجلوكوز: وهو السكر البسيط . الدكستروز: من أشكال الجلوكوز. السكروز: المكون من الفركتوز والجلوكوز.

كما لا يفضل اللجوء إلى المحليات الصناعية كبديل للسكر، حيث يعتقد أن المحليات الصناعية يمكن أن ترتبط بتطور مرض السرطان لذا يفضل تجنبها، كما يمكن الحصول على المذاق الحلو وإشباع رغبتك في تناول السكر عن طريق تناول الفاكهة الحلوة بشكل طبيعي.