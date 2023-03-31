المياه أولويّة.. 5 وجبات سحور صحيّة لتجنّب التعب والإرهاق

يبدأ الصيام الصحي من السحور، وفق ما يؤكد خبراء، وعلى الرغم من أن الكثيرين يتخطونه بسبب صعوبة الاستيقاظ، إلا أن البعض يلتزم به لما له من فوائد على صحة الصائم.

ومن أجل ضمان الشعور بالحيوية والنشاط أثناء النهار، ينصح الخبراء بالالتزام بالسحور، والأهم من ذلك، تناول أطعمة صحية ومفيدة ليحافظ الصائم على طاقته طوال ساعات الصيام.

وهذه 5 من وجبات سحور صحية يجب عليك تناولها حتى تشعر بالنشاط والحيوية، وتجنب الشعور بالتعب والإرهاق خلال شهر رمضان:

1. الأطعمة الغنية بالبروتين

يعد البروتين مكونًا غذائيًا مهمًا لأنه يساعد في بناء العضلات والحفاظ عليها، ولكن الأهم من ذلك أنه يساعدك خلال شهر رمضان على الشعور بالشبع لفترة أطول بعد تناول الوجبة. وسيضمن إضافة البروتين إلى السحور الشعور بالشبع لفترة أطول أثناء الصيام.

وتشمل أمثلة الأطعمة البروتينية ما يلي:

– البيض

– الزبادي اليوناني

– الفول

– العدس

– السمك

– الدجاج

2. كربوهيدرات الحبوب الكاملة

الكربوهيدرات هي التي تزوّدنا بالطاقة، وكثير من الناس يرتكبون خطأ تناول الكربوهيدرات البسيطة أثناء السحور (مثل الحبوب السكرية والخبز الأبيض) وسيشعرون بالجوع والتعب بعد فترة وجيزة.

والحبوب الكاملة غنية بالألياف ما يعني امتصاص الجسم للطاقة بشكل أبطأ ما يساعدك على الشعور بالشبع والحيوية لفترة أطول.

ومن الأمثلة على كربوهيدرات الحبوب الكاملة:

– الخبز والحبوب الكاملة

– كعك الحبوب الكاملة

– دقيق الشوفان

– الكينوا

– الشعير

3. الدهون الصحية

ستساعدك الدهون الصحية على الشعور بالشبع على مدار اليوم، وهي جزء مهم من نظام غذائي متوازن.

ويمكن الحصول على الدهون الصحية من الأطعمة التالية:

– الأفوكادو

– زبدة الجوز

– المكسرات والبذور

– بذور الكتان

4. أضف الفاكهة/الخضار إلى كل سحور

والفواكه والخضار غنية بالألياف، وتحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن. وتحتوي بعض الفواكه والخضار أيضًا على نسبة عالية من المياه والتي يمكن أن تساعد في ترطيب الجسم أثناء الصيام.

ومن بين أفضل الخيارات في ما يتعلق بالفواكه والخضار التي تحتوي على نسبة عالية من المياه هي:

– البطيخ

– الفريز

– الخيار

– الخس

5. جعل المياه أولوية

من أجل تجنّب الجفاف طوال فترات الصيام، من المهم التأكد من أنك تشرب كمية كافية من المياه في السحور.

احرص على تناول كوبين إلى 3 أكواب من المياه على الأقل أثناء السحور.