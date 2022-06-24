النبات الخارق.. لهذه الأسباب عليكم أن تدخلوا السبانخ في نظامكم الغذائي!

من بين الخضار الورقية، يعتبر السبانخ من أكثر الانواع المتعددة الاستخدام اذ يمكن اضافته الى العصائر، او الاستمتاع به من خلال اضافته الى السلطة، او طهيه وتناوله على شكل طبق مع الارز واللحم.

والسبانخ هو من الخضار التي تحتوي على فوائد سحرية. وفي السطور التالية، نستعرض الأسباب التي يجب ان تدفعك الى تناول المزيد من هذا النبات الخارق.

غني بالعناصر الغذائية

ان ثلاثة اكواب من السبانخ غير المطبوخ تزوّد الجسم بـ ٢٠ سعرة حرارية فقط، وغرامين من البروتين، و٣ غرامات من النشويات. كما انها تقدم غرامين من الالياف.

كما ان هذه الحصة تزوّد الجسم بحاجاته اليومية من الفيتامين k الاساسي لصحة العظام، و١٦٠ بالمئة من حاجة الجسم اليومية للفيتامين A،وحوالي ٤٠ بالمئة من الفيتامين C، اللذين يدعمان الوظيفة المناعية ويحفزان صحة البشرة.

كما ان السبانخ يحتوي على الفولات والفيتامين B والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم.

مصدر لمضادات الأكسدة

بالاضافة الى محتواه من المعادن والفيتامينات، يزود السبانخ الجسم بالمواد المضادة للأكسدة المرتبطة بالحماية من الامراض والالتهابات.

كما انه يحتوي على مركبات الفلافونويد التي أُثبت انها تخفض خطر الاصابة بالسرطان، وتبطئ انتشاره ونموه.

يدعم صحة الدماغ

ان خصائصه المضادة للالتهابات هي بمثابة مفتاح لحماية صحة الدماغ،لا سيما مع التقدم في السن.

وفي دراسة اجريت على ٩٥٠ شخصًا، لاحظ الباحثون انخفاضًا بارزًا في التراجع الادراكي بين اولئك الذين استهلكوا كميات كبيرة من الخضار الورقية.

واشارت نتائج هذه الدراسة الى ان الاشخاص الذين تناولوا حصةً او حصتين من الخضار الورقية يوميا، كان لديهم القدرات الادراكية نفسها لشخص يصغرهم بـ ١١ سنة.

يحمي صحة العين

اللوتين وهو احد انواع مضادات الاكسدة الموجودة في السبانخ، يخفّض خطر الاصابة بمرض في العين يسبب سوء الرؤية والغشاوة.

والمرض المشار اليه بـ AMD هو السبب الرئيس في ضعف النظر عند الاشخاص ما فوق الخمسين. وفيما ليس هناك علاج لهذه الحالة حاليا،تعد الوقاية هي المفتاح للحماية منه.