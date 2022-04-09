النزيف الداخلي.. ما أبرزُ العوارض التي تشير الى حدوثه؟

قد تختلف أعراض النزيف الداخلي من حالة الى أخرى، وفد تكون مفاجئة وسريعة مصحوبة بوجع حاد، صدمة و إغماء، او قد تكون بطيئة وصامتة مع عوارض قليلة حتى تبلغ خسارة الدم ذروتها.

لكن،هذا لا يعني ان تعكس العوارض بالضرورة كمية النزيف وخطورته. اذ ان كميات كبيرة من الدم ممكن ان تُفقد بعد اصابة في الكلى او البطن قبل ان تظهر العوارض.

وقد تؤدي حتى كميات بسيطة من النزيف في أجزاء من الدماغ ،الى نتائج خطرة وحتى الموت.

وفي هذا المقال سنطرح الاسباب والعوارض المصاحبة للنزيف الداخلي،وما العلامات التي تتطلب عناية طارئة.

الأسباب

ان أسباب النزيف الداخلي هي متنوعة كما العلامات والعوارض. وبعضها مرتبط بقوى داخلية،بينما يرتبط بعضها الآخر بأنواع من الامراض او ضعف ما.

ومن اهم اسباب النزيف الداخلي:

الصدمة

تعرف الصدمة بأنها أحد الاسباب الاكثر شيوعا لحدوث النزيف الداخلي. وتتضمن انماطا مختلفة.

اذ يمكن ان تحدث الصدمة بسبب اختراق الجسم آلات حادة مثل السكين والزجاج المكسور والرصاص وغيرها.

وقد تحصل انواع أخرى نتيجة ضربة او لكمة، وهذا النوع لا يؤدي الى ظهور عوارض واضحة في البداية، او تأثيرات سريعة.

وهناك أنواع من الصدمات التي تنتج عن الكسور، مثل كسور في عظام اليد او الرجل.

تمدد الاوعية الدموية

تمدد الاوعية الدموية هي انتفاخ يصيب احد الاوعية نتيجة ضعف ما. وقد يودي ذلك الى تمزق الوعاء الدموي.

وبينما تحدث هذه الحالة في الاوعية الدموية، فهي شائعة ايضا في الدماغ.

ومن الأسباب الأخرى، الاضطرابات المرضية والحرارة

العوارض والعلامات

الدوّار

تؤدي خسارة الدماء السريعة والكبيرة الى حصول الدوار. وفي الحالات التي تكون فيها خسارة الدم تدريجية، يحصل الدوار فقط عندما يحاول الشخص الوقوف ما يؤدي الى انخفاض ضغط الدم.

الألم

الألم هو أحد العوارض الاكثر شيوعا للنزيف الداخلي. وفي بعض الاجزاء من الجسم،مثل الصدر، يكون الالم محصورا بمنطقة النزيف. غير أنه في حالات النزيف في اعضاء اخرى،مثل البطن، قد يشعر الشخص بالألم في اجزاء أخرى من الجسم.

انقطاع النفس

قد تشير الصعوبة في التنفس الى وجود النزيف الداخلي في اي جزء من الجسم. حيث يؤدي نزيف الدم الى فقدان خلايا الدم الحمراء التي تنقل الاوكسجين الى الأنسجة. ونقص الاكسجين بدوره يسبّب مشاكل في التنفس.

تغيّر في الرؤية

يعتبر هذا العارض شائعا ايضا عند حدوث نزيف داخلي. ويحدث قبل الاغماء عندما يكون النزيف سريعا وحادا.

الغثيان والتقيؤ

قد ينتج هذان العارضان عن فقدان كميات من الدم او استجابة للألم. وهما أكثر شيوعًا عندما يحدث النزيف في الجهاز الهضمي او الدماغ.

التعرّق الشديد

قد يحدث التعرق الشديد من دون اي سبب عندما يكون فقدان الدم مفاجئا وحادا. اذ يسبب النزيف الداخلي تغيّرًا سريعا في حرارة الجسم، الذي بدوره، يسبب تعرّقًا غزيرا.