النوبة القلبية عند النساء.. علامات يجب التنبه اليها!

تعد النوبة القلبية المفاجئة من أكثر مسببات الوفاة حول العالم، وغالبا ما يعطي الجسم إشارات تنذر بخلل في القلب، قد تكون في بعض الأحيان واضحة، وفي أوقات أخرى خفية.

ولوقت قريب لم تكن هناك معلومات طبية تؤكد احتلاف أعراض ومسار أمراض القلب بين الرجال والنساء، لكن مؤخرا أصبح الأطباء يجزمون بذلك.

إنه سيناريو شائع، تستيقظ امرأة في الخمسينيات من عمرها وهي تشعر بالغثيان، وبمجرد أن تتحرك تشعر بالإرهاق وحتى بضيق في التنفس ثم ألم في ذراع واحدة، وعندما تتوجه إلى المستشفى وتخضع لمجموعة من الاختبارات يقال لها إنه لا يوجد انسداد في أحد الشرايين الثلاثة الرئيسية، وبدلاً من ذلك قد تكون تعاني من مشكلة في المعدة أو القلق وتعود إلى المنزل.

ولم يكن السيناريو أعلاه يستحق التفكير لثانية لأن فهمنا للأزمات القلبية كان حتى وقت قريب يعتمد بشكل أساسي على الرجال، وعندما يصاب الرجال بنوبات قلبية فإنهم يعانون من ألم في الصدر بسبب انسداد شرايين القلب.

يتعلم الأطباء الآن كيف يمكن أن تختلف النوبات القلبية وأمراض القلب لدى الرجال والنساء، مثلا “متلازمة القلب المكسور”، الاسم المستخدم لوصف حالة مؤقتة تحدث عندما تسبب المواقف العصيبة أو المفاجئة ألمًا وضيقًا مفاجئًا في الصدر، مثال على نوع أقل شهرة من أمراض القلب والأوعية الدموية وهو أكثر شيوعًا لدى النساء منه لدى الرجال.

ما هي أعراض النوبات القلبية المختلفة عند النساء؟

ألم الصدر هو أكثر الأعراض شيوعًا في كلا الجنسين، ولكن قد لا تعاني النساء من ألم شديد في صدرهن عند الإصابة بنوبة قلبية.

ونقل موقع eatthis عن الدكتورة إيريكا سباتز، اختصاصية أمراض القلب في جامعة ييل ميديسن، قولها: “قد يكون لدى النساء ضيق في الصدر أو وجع خفيف عند الإصابة بنوبة قلبية”.

وعددت المختصة أعراض النوبة القلبية عند النساء لتشمل:

– ضيق أو وجع خفيف في الصدر

– ضيق في التنفس

– ألم في الفك

– الشعور بالغثيان

– الدوخة

– جلد رطب

– تعب من أقل مجهود

وقالت سباتز إن النوبات القلبية الفعلية لدى النساء مختلفة أيضًا في بعض الأحيان، موضحة أنه لا يمكن أن تكون الأعراض مختلفة فحسب بل قد لا تتبع نتائج الاختبارات النمط المعتاد.

وشرحت: “الاختبارات الطبية صُممت للبحث عن انسداد في أحد الشرايين الثلاثة الرئيسية التي تمد القلب بالدم، والعديد من النساء اللاتي نراهن في غرفة الطوارئ لا يعانين من انسداد في تلك الشرايين”.

وتابعت: “ومع ذلك، لديهن كل شيء آخر يبدو وكأنه نوبة قلبية، مثل الأعراض ونتائج مخطط كهربية القلب ونتائج اختبار الدم، لكننا لم نجد انسدادًا كبيرًا”.