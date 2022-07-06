النوم عامل أساسي لتعزيز صحة قلبكم... إليكم التفاصيل

يشكل النوم عاملاً أساسياً لصحة جيدة وصحية، ويمكنكم الوقاية من مرض القلب عن طريق اتباع نمط حياة صحي له.

ففي هذا المجال، أضافت جمعية القلب الأميركية مدة النوم إلى توصياتها لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية مثل ممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين.

نشرت جمعية القلب الأميركية قائمة توصيات جديدة في 29 حزيران تموز، وتضم القائمة ثمانية عوامل كالآتي:

النظام الغذائي السليم.

ممارسة الرياضة بانتظام.

التوقف عن التدخين.

إنقاص الوزن.

تقليل الكوليسترول.

تحسين معدل السكر في الدم.

ضبط مستوى ضغط الدم.

النوم لمدة كافية يومياً.

يعلق الدكتور مايكل جراندينر من كلية طب اريزونا، والذي ساعد في صياغة قائمة توصيات جمعية القلب الأمريكية، النوم لفترة كافية يساهم بشكل مباشر في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

يضيف الدكتور جراندينر إن النوم لفترة أقل من ست ساعات يعرض الشخص للإصابة بالسمنة، وارتفاع الضغط، ومن ثم ارتفاع معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية.

تشير الدكتورة ماري بيير سانت أونج مدير مركز النوم في مدينة نيويورك، والمؤلفة الرئيسية لتوصيات جمعية القلب الأمريكية، إلى بعض النصائح للحصول على نوم جيد، وكافي على مدار اليوم:

يجب أن يحصل الفرد البالغ على من 7- 9 ساعات من النوم يومياً.

تجنب الكافيين أو التقليل منه للتخلص من صعوبات النوم.

تثبيت ميعاد ومكان النوم بشكل دوري دون تغيير.

تختتم الحديث الدكتورة كريستين كنوتسون باحثة في النوم وأستاذة مشاركة في كلية الطب بجامعة نورث وسترن في شيكاغو، يعتبر إدراج النوم ضمن توصيات تحسين صحة القلب رسالة قوية لأهمية النوم ودوره في الصحة العامة للجسم لاسيما صحة القلب.