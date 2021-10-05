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النوم لفترة طويلة قد يزيد من خطر الإصابة بالسمنة

5 - أكتوبر - 2021
أطعمة تساعد الرجال على إنقاص الوزن

السمنة

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توصلت دراسة جديدة إلى أن النوم لفترة طويلة قد يساهم في زيادة خطر الإصابة بالسمنة، وذلك حسبما نشر موقع ” eat this not that” الطبي المتخصص.

وحسب الموقع، فان دراسة حديثة نُشرت في مجلة الأكاديمية الأميركية للتغذية وعلم التغذية، وجدت أنه من بين مجموعة من 19650 شخصا تمت دراستهم، استهلك الذين ناموا لمدة سبع ساعات أو أقل في الليل كميات أكبر من الكربوهيدرات والدهون والكافايين والسكر الزائد في شكل وجبات خفيفة من أولئك الذين لديهم فترة نوم أطول.

وفي هذا الاطار، يوضح الدكتور كريستوفر أ.تايلور أستاذ التغذية الطبية وطب الأسرة بجامعة أوهايو المؤلف الرئيسي للدراسة “اننا نقوم بكل هذه السلوكيات المتعلقة بالسمنة كقلة النشاط البدني وزيادة التعرض للشاشات الالكترونية وتناول وجبات خفيفة ليست كوجبات رئيسية”. مضيفا “نعلم أن قلة النوم مرتبطة بالسمنة على نطاق أوسع، لكن كل هذه السلوكيات الصغيرة هي التي ترتكز على كيفية حدوث ذلك”.

ولا يقتصر تأثير عادات النوم على خطر السمنة فقط؛ فقد وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة وارويك أن الأفراد الذين قللوا من كمية النوم التي حصلوا عليها من سبع ساعات إلى خمس ساعات في الليلة كانوا أكثر عرضة بنسبة 1.7 مرة للوفاة لجميع الأسباب، ومضاعفة خطر الوفاة بسبب مشاكل القلب والأوعية الدموية من أولئك الذين ناموا لفترة أطول.

ومع ذلك لا يمكن أن يؤثر النوم لفترات قصيرة فقط على الوزن، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة “Sleep” استهدفت مجموعة من 276 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 21 و 64 عامًا، كان الذين ناموا ما بين تسع إلى عشر ساعات ليلًا أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 21 ٪.

وبينما يحتاج الأطفال عادةً لفترات راحة أطول كل يوم، يستفيد البالغون عمومًا من النوم لعدد محدد من الساعات في الليل.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يجب على البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا أن يحاولوا الحصول على ما يزيد على سبع ساعات من النوم ليلًا. كما يجب على الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 61 و 64 عاما محاولة النوم ما بين سبع إلى تسع ساعات. بينما يجب أن يحصل الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر على ما بين سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة.

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