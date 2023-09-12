الثلاثاء 27 صفر 1445 ﻫ - 12 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الهند تُسجّل حالتَي وفاة بـ "الفيروس المميت"

منذ 35 دقيقة
فيروس نيباه يهدد العالم

تسجيل حالات وفاة بفيروس نيباه

A A A
طباعة المقال

كشف مسؤول في المعهد الوطني الهندي لعلوم الفيروسات اليوم الثلاثاء، أنّ ولاية كيرالا سجّلت حالتي وفاة بفيروس نيباه.

وذكر المسؤول، طالبًا إخفاء هويته، أن شخصًا توفي هذا الشهر بينما توفي الآخر يوم 30 أغسطس/ آب.

وأضاف أنّه يُشتبه في إصابة شخصين آخرين من نفس الأسرة بالعدوى، وأن عينتيهما أُرسلتا للتحليل، مردفًا أن معهد علوم الفيروسات أرسل التقرير لوزارة الصحة الاتحادية.

ورُصد فيروس نيباه المميت الذي يُتلف المخ لأول مرة في 1999 خلال تفش لمرض يصيب مُربي الخنازير ومن يخالطونها بشكل مباشر في ماليزيا وسنغافورة. وينتقل فيروس نيباه إلى البشر من خلال الاتصال المباشر بخفافيش أو خنازير مصابة أو بشر مصابين.

وأودى تفشي فيروس نيباه في كيرالا عام 2018 بحياة 17 شخصًا وتكرر ظهوره بضع مرات في ذات الولاية، بينها عام 2021. ولا يوجد علاج أو لقاحات مضادة لهذا الفيروس.

وذكر المسؤول أنه ستبدأ فحوص جماعية في المنطقة التي رُصدت فيها أحدث حالتي إصابة وتم اتخاذ إجراءات لتطبيق عمليات العزل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من الصحة

فنجان قهوة
دراسة .. مذاق قهوتك يفصح عن طبيعة شخصيتك !
أمراض القلب- تعبيرية
10 طرق للسيطرة على عدم انتظام ضربات القلب
تفاح
9 أسباب تدفعك لتناول تفاحة يومياً

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
صورة وتفاصيل جديدة عن مطار إيران العسكري في جنوب لبنان
معدن الليثيوم
كميات هائلة.. اكتشاف أكبر مخزون لمعدن الليثيوم في العالم
إيطاليا - الصين
إيطاليا تصدم الصين بخبر "غير سار"!