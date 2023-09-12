الهند تُسجّل حالتَي وفاة بـ "الفيروس المميت"

كشف مسؤول في المعهد الوطني الهندي لعلوم الفيروسات اليوم الثلاثاء، أنّ ولاية كيرالا سجّلت حالتي وفاة بفيروس نيباه.

وذكر المسؤول، طالبًا إخفاء هويته، أن شخصًا توفي هذا الشهر بينما توفي الآخر يوم 30 أغسطس/ آب.

وأضاف أنّه يُشتبه في إصابة شخصين آخرين من نفس الأسرة بالعدوى، وأن عينتيهما أُرسلتا للتحليل، مردفًا أن معهد علوم الفيروسات أرسل التقرير لوزارة الصحة الاتحادية.

ورُصد فيروس نيباه المميت الذي يُتلف المخ لأول مرة في 1999 خلال تفش لمرض يصيب مُربي الخنازير ومن يخالطونها بشكل مباشر في ماليزيا وسنغافورة. وينتقل فيروس نيباه إلى البشر من خلال الاتصال المباشر بخفافيش أو خنازير مصابة أو بشر مصابين.

وأودى تفشي فيروس نيباه في كيرالا عام 2018 بحياة 17 شخصًا وتكرر ظهوره بضع مرات في ذات الولاية، بينها عام 2021. ولا يوجد علاج أو لقاحات مضادة لهذا الفيروس.

وذكر المسؤول أنه ستبدأ فحوص جماعية في المنطقة التي رُصدت فيها أحدث حالتي إصابة وتم اتخاذ إجراءات لتطبيق عمليات العزل.