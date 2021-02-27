الوزن الزائد يؤثر على سن البلوغ

وجدت دراسة جديدة أن الفتيات البدينات اللواتي يقتربن من مرحلة المراهقة لديهن مستويات هرمون مرتفعة يمكن أن تقودهن إلى بدء فتراتهن قبل أقرانهن الأقل حجماً.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

كما أنّ الفتيات البدينات معرضات أيضاً لخطر متزايد من دورات الحيض غير المنتظمة، وتأخر نمو الثدي، وحب الشباب والشعر الجسدي المفرط أثناء سن البلوغ.

وقد وجدت الأبحاث السابقة أيضاً أن الشابات الأكثر بدانة تبدأن سن البلوغ في وقت أبكر ولكن الدراسة الجديدة هي أول دليل على سبب حدوث ذلك.

درس باحثون من المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية (NIEHS) 90 فتاة تتراوح أعمارهن بين 8 و 15 سنة ، 36 منهن بدينات و 54 من ذوات الوزن “الطبيعي”.

وقد تم متابعتهم بانتظام على مدى أربع سنوات مع الأطباء الذين أجروا الموجات فوق الصوتية على ثدييهم ومناطق الحوض بالإضافة إلى قياس مستويات الهرمون من عينة الدم. كما تمّ الكشف على كل فتاة عند حدوث الدورة الشهرية الأولى.

وقالت الكاتبة الرئيسية الدكتورة ناتالي شو: “أظهرت الفتيات اللواتي لديهن نسبة أكبر من الدهون في الجسم مستويات أعلى من بعض الهرمونات التناسلية بما في ذلك الهرمون المنبه (FSH) و inhibin B والهرمونات الشبيهة بالذكور مثل التستوستيرون”.

وتضيف أن الفتيات اللواتي لديهن مستويات أكبر من الدهون في الجسم ، على النحو الذي يحدده فحص قياس امتصاص الأشعة السينية ثنائي الطاقة (DXA) ، كن أيضا أصغر سناً في وقت الدورة الشهرية الأولى وعانين من تأخر نضوج الثدي.

ومع ذلك ، تم العثور في وقت لاحق أنّ الدهون في الجسم ومستويات الهرمون المعدلة ليس لها تأثير ملحوظ على تطور الرحم والمبايض.

وتضيف الدكتورة شو: “إن العواقب طويلة الأجل لهذه الاختلافات في علامات البلوغ تستحق مزيداً من الدراسة.” تم نشر البحث في مجلة Journal Of Clinical Endocrinology & Metabolism.

تابعت دراسة أجريت عام 2007، 354 فتاة خلال سن البلوغ ووجدت أن الفتيات البدينات لديهن فرصة %80 للحصول على الدورة الشهرية الأولى قبل سن 12.

منذ فترة طويلة شوهدت علاقة بين الوزن والبلوغ ، ولكن هذه كانت واحدة من أولى الدراسات التي أظهرت أن الوزن من المحتمل أن يسبب الزغب المبكر ، وليس العكس.

ومع ذلك ، وجدت دراسة أجريت عام 2017 من إمبريال كوليدج لندن أن الفتيات اللواتي يبدأن سن البلوغ في وقت سابق أكثر عرضة للحصول على زيادة الوزن كبالغين.

وفقاً للدكتور ديبندر جيل ، المؤلف الرئيسي للدراسة، كان هذا دليلاً على أن البلوغ المبكر يسبب السمنة في مرحلة البلوغ.

يعتقد كل من الدكتور جيل والدكتورة جويس لي ، المؤلفين الرئيسيين لدراسة 2007 من جامعة ميشيغان ، أنهما حددا السببية ، مما يشير إلى أن السمنة عند الأطفال تسبب سن البلوغ المبكر وهذا بدوره يسبب السمنة في مرحلة البلوغ.

ومع ذلك، في حين تم تحديد العلاقة، لا يزال ما تسبب في ذلك بالضبط غير معروف