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الوقت يدهمنا.. لن ينتهي الوباء قبل الوصول بالتطعيم حتى هذه النسبة!

منذ 31 دقيقة
آخر تحديث: 28 - مايو - 2021 7:43 مساءً
الإصابات بفيروس كورونا تزداد حول العالم

الإصابات بفيروس كورونا تزداد حول العالم

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حذر مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه اليوم من سير وتيرة التطعيم في أوروبا، التي وصفها بأنها “بطيئة جداً”.

مشيراً في تصريحات لوكالة فرانس برس، إلى أنه “لن يكون بالإمكان تجاوز كوفيد-19 قبل تطعيم 70 في المئة من سكان العالم”.

كلوغه أكد أن الوباء سينتهي “عندما نصل إلى نسبة تطعيم قدرها 70 في المئة على الأقل”، مشيرا إلى أن “وتيرة التحصين لا تزال بطيئة جدا في أوروبا”، حيث تزيد شدة عدوى النسخ المتحورة من الفيروس من حدة القلق.

كما أعرب عن قلقه حيال المستوى المرتفع لانتقال العدوى بالنسخ المتحورة لفيروس كورونا، وقال: “نعرف مثلا بأن بي.1617 (المتحورة الهندية) أشد عدوى من بي.117 (المتحورة البريطانية) التي كانت في الأساس معدية أكثر من النسخة السابقة” من الفيروس”، لكنه شدد على أن “اللقاحات فعالة ضد النسخ المتحورة الحالية من الفيروس”.

وأكد “ضرورة تسريع وتيرة التطعيم لوضع حد للوباء الذي طال أمده أكثر مما كان متوقعا”.

وتابع: “الوقت يدهمنا، علينا تسريع وتيرة حملة التطعيم وزيادة عدد اللقاحات المتاحة”.

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