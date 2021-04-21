اليابان تبدأ تجربة "عقار للإنفلونزا" على مرضى كوفيد-19

بدأت شركة “فوجيفيلم” اليابانية، الأربعاء، تجربة جديدة لعقار “أفيغان” على مرضى كوفيد-19.

وأعلنت الشركة في بيان أن التجربة الجديدة في اليابان على العقار، المرخص أصلا لمعالجة أشكال حادة من الإنفلونزا، تستهدف المرضى في المراحل المبكرة من أعراض كوفيد-19، والمعرضين لحالات حادة.

وتأجلت الموافقة المحلية على العقار لعلاج كوفيد-19 بعد أن قالت لجنة بوزارة الصحة، في ديسمبر الماضي، إن بيانات التجارب على المرحلة الثالثة غير حاسمة.

وركزت التجربة السريرية السابقة على مرضى الالتهاب الرئوي غير الحاد المرتبط بوباء كوفيد 19 الناجم.

وكان العقار، الذي يؤخذ عن طريق الفم، رخص منذ عام 2014 في اليابان، لمعالجة حالات الإنفلونزا الشديدة التي أثبتت الأدوية التقليدية عدم فعاليتها في مكافحتها.

ومع ذلك، لا ينصح بتناول الحوامل العقار إذ أظهرت الدراسات على الحيوانات أنه يؤثر على نمو الجنين.