اليكم أبرز الفوائد الصحية لزيت المليسة

تشمل الفوائد الصحية لزيت المليسا الأساسي علاج الأرق وارتفاع ضغط الدم والصداع النصفي والقلق والهربس والخرف والعلاج بالروائح، يمكن أن تُعزى هذه الفوائد إلى خصائصه كمضاد للاكتئاب ، وودي ، ونيفين ، ومطمث ، و مهدئ ، ومضاد للتشنج ، ومضاد للبكتريا ، وطارد للريح ، ومُعرق ، ومضاد للحمى ، وخافض للضغط ، ومضاد للضغط ، ومنشط، كما أن لها العديد من الاستخدامات الطبية الأخرى.

وأكثر ما يهم المرأة اليوم هو الحصول على جسم متناسق ورشيق، وعلى الرغم من تعدد الادوية والوسائل الطبية التي تساعد على إنقاص الوزن، فإن آثارها الجانبية تكون مقلقة لبعض الأشخاص، لذلك تلجأ الكثير من النساء لاستخدام الأعشاب الطبيعية كطب بديل لانقاص الوزن نظراً لتعدد فوائدها وعدم احتوائها على مواد كيميائية تؤثر سلباً في صحتهم.

لذلك نقدم لكم عن فوائد المليسة للتنحيف، وكيف يمكنك تحضيرها في المنزل واستخدامها لانقاص الوزن بشكل سريع:

لنتعرف أولاً إلى عشبة المليسة وما تحتويها من العنصر الغذائية:

تتبع المليسة أو الترنجان المخزني أو الحبق الترنجاني أو بلسم الليمون الفصيلة الشفوية وهي نوع نباتي معمر له ساق مربع، وأزهار بيضاء أو قرمزية، وأربع بذور، كما تحتوي هذه العشبة على زيت طيار يستخدم في الأغراض الطبية والتجميلية.

تنمو عشبة المليسا في في جنوب أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وتتميز برائحة أوراقها اللطيفة التي تعد مزيج من رائحة الليمون والنعناع، لذلك أطلق عليها اسم بلسم الليمون في حقبة معينة من الزمن. وبالتالي، تستخدم اليوم المليسة للتنحف، وتحسين الحالة المزاجية، والمساعدة على النوم، وتعزيز صحة البشرة وغيرها.

قيمتها الغذائية:

تشتهر المليسة بتركيبتها الغذائية الاساسية لصحة الانسان في حين أنها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات بما فيها فيتامين سي الذي يعمل كمضاد للاكسدة، وفيتامين ب1، بالاضافة إلى الكثير من العناصر المعدنية التي يحتاجها الجسم مثل الزنك، والحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وبعض الأحماض مثل حمض الكافييك، وحمض الروزمارينيك اللذان يتميزان بفعالية مضادة للاكسدة، ما يجعل من المليسة نبتة فعالة من الناحية الصحية والغذائية.

– فوائد المليسة للتنحيف؟

لطالما استخدمت الشعوب القديمة عشبة المليسة لعلاج أمراض عدة فضلاً عن ركباتها الغذائية الاساسية لجسم الانسان، وبالتالي أشارت الدراسات والأبحاث العلمية مؤخراً إلى فعالية المليسة في إنقاص الوزن وحرق الدهون وذلك من خلال:

1- تقليل تراكم الدهون في الكبد :

تعمل عشبة المليسة على تقليل تراكم الدهون الكبدية التي تزيد نسبة الاصابة بالسكري من النوع الثاني والسمنة، وذلك فضلاً عن مركباتها الغذائية التي تساهم في انخفاض مستوى السكر بالدم، وانقاص الوزن بشكل ملحوظ.

2- تقليل كتلة الأنسجة الدهنية في الجسم:

أشارت الدراسات والابحاث العلمية مؤخراً أن تناول مستخلص المليسة يقلل من كتلة الانسجة الدهنية في الجسم، ويقتل الخلايا الدهنية عن طريق منع تكوين الاوعية الدموية التي تغذي هذه الخلايا، ففي حال كنت ترغبين في إنقاص وزنك، شاي المليسة هو الحل الأنسب.

3- تحسين المزاج :

من فوائد المليسة للتنحيف هي أنها تخفف من أعراض التوتر والاكتئاب التي تسبب فرط الشهية وزيادة الوزن فضلاً عن التأثيرات المهدئة لهذه العشبة وفعاليتها في زيادة الشعور بالسعادة والاسترخاء، ما يعد أيضاً من أهم فوائد البابونج للصحة.

4- تعزيز العملية الهضمية :

يساهم تناول شاي المليسة مرتين يومياً في تعزيز عملية الهضم، وتسليس عمل الأمعاء، والحد من الاضطرابات المعدية المعوية، ما يفيد الأشخاص الذين يعانون الوزن الزائد في حين أنها تسرع عملية الهضم والتمثيل الغذائي.

5- طرد السموم :

تعمل عشبة المليسة على طرد السموم والجذور الحرة من الجسم وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تطرد السموم والالتهابات وتمنع انتشارها، ما يساهم في فقدان الوزن بشكل أسرع.

6- تنظيم نسبة الكوليسترول في الجسم :

تحتوي عشبة المليسة على نسبة عالية من المركبات الغذائية التي تقلل نسب الكوليسترول الضار أمام الكوليسترول النافع، كما تعمل على التقليل من نسب الدهون الثلاثية، ما يساهم في إنقاص الوزن واستعادة رشاقة الجسم المثالية.

7- زيادة الشعور بالشبع :

من فوائد المليسة للتنحيف هي أنها تزيد الشعور بالشبع وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي توفر الشعور بالامتلاء لفترة طويلة وبالتالي تناول كميات أقل من الطعام، ما يساهم في امتصاص الدهون من الجسم وخسارة الوزن الزائد.