اليكم أبرز النصائح الصحية التي تحل عليك عند تناول البرتقال

البرتقال من الفواكه ذات المذاق الخاص، فهو من الفواكه الصحية واللذيذة التي ينصح بتناولها بشكل دائم للحصول على فوائدها التي لا تعد ولا تحصي.

فالبرتقال غني بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة، والألياف، ولذا تعد خيارا رائعا خلال شهر رمضان والسبب أنه يقلل من فرص الإصابة بأي مشكلة صحية.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع “everydayhealth” أبرز وأهم النصائح الصحية التي تحل عليك عند تناول البرتقال، ومنها:

-تقوية الجهاز المناعي:

يساهم البرتقال في تقوية الجهاز المناعي والسبب ما يحتوي من عناصر غذائية مسؤولة عن ذلك كفيتامين سي، والكاروتينات وبيتا كاروتين.

-يحافظ على صحة القلب:

يحتوي البرتقال على مركبات الفلافونويد و هيسبيريدين ونارنجينين، وهما مسؤولين عن تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية.

-الحفاظ على صحة البشرة:

بسبب احتوائه علي فيتامين سي الذي يدعم إنتاج الكولاجين، الذي يساعد على ظهور البشرة بشكل نضر وتصبح أكثر حيوية ونشاط.

-الحد من الإصابة بالالتهابات:

يرجع إحتواء البرتقال على العديد من العناصر الغذائية التي تقوي وتحافظ على خلايا الدم الحمراء، فهذا يجعل بشكل ملحوظ تناوله خيارا غذائيا رائعا لتقليل فرص الإصابة بالالتهابات في الجسم، والحفاظ علي الصحة العامة.