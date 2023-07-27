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اليكم أسباب آلام أسفل الظهر.. ما هي طرق علاجها؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - يوليو - 2023 7:18 مساءً
آلام أسفل الظهر

آلام أسفل الظهر

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تعد آلام عظم أسفل الظهر أحد أكثر الآلام المزعجة والمنتشرة في الوقت ذاته، إذ من شأنها أن تحيل حياة المريض إلى جحيم وتمنعه من ممارسة حياته بشكل طبيعي في بعض الحالات.

وعرّفت الجمعية الألمانية لجراحة العظام والكسور آلام عظم الذنب بأنها آلام مبرحة تصيب العصعص، وهو عظم ناتج عن اندماج الفقرات السفلية الأربع من العمود الفقري يلي العجز، مشيرة إلى أن هذه الآلام تحدث عند الجلوس أو التغوط.

أسباب آلام أسفل الظهر

وتكمن أسباب هذه الآلام:

-التعرض للكدمة بعد السقوط على المقعدة أو نتيجة الولادة

-الجلوس لفترة طويلة تؤدي أيضا إلى آلام العصعص.

-المقاعد الصلبة أو المعدات الرياضية أو المقاعد الضيقة جدا مثل الدراجة

آلام الظهر

حلول لمواجهة آلام أسفل الظهر

يمكن مواجهة آلام عظم الذنب من خلال تطبيقات السخونة والبرودة، مثل وسادة ساخنة أو حمام مقعدة دافئ أو ضمادة ضاغطة باردة تحتوي على جِل، ويمكن أيضا تخفيف الألم بواسطة المسكنات.

ويمكن أيضا مواجهة الألم بواسطة العلاج الطبيعي، كما يمكن اللجوء إلى الحَقن بمواد فعالة ذات تأثير مخدر، وكحل أخير يمكن اللجوء إلى الجراحة.

ويمكن الوقاية من آلام عظم الذنب من خلال تجنب الجلوس لفترة طويلة، حيث ينبغي النهوض من وقت إلى آخر مع مراعاة الانحناء قليلا إلى الأمام أثناء الجلوس، ومن المهم أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية لتعويض فترات الجلوس الطويلة.

 

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