اليكم أسوأ 7 أطعمة لأسنان الأطفال.. ابرزها الحمضيات

يعاني الاهل في الفترات الأولى من عمر أطفالهم من مشلكة الطعام، بحيث يحاول الاطفال غالباً التوجه الى السكريات والحمضيات والاكل المضر بالصحة.

ووفقا لموقع ” healthline” ليس من الممكن غرس عادات الأكل الصحية لدى الأطفال منذ البداية ولكن يجب أن نراقب ممارساتهم الغذائية، هناك بعض الأطعمة التي قد يحبونها ولكن يجب تجنبها لأنها ضارة بصحة أسنانهم، بعض هذه الأطعمة يحبها الأطفال كثيرًا ولكنها تضر بأسنانهم، ومن الضروري تجنب استهلاكها.

7 أسوأ الأطعمة لأسنان الأطفال

المشروبات الغازية

لقد رأينا العديد من الأطفال يحبون المشروبات الباردة وغيرها من المشروبات الغازية كثيراً، لا يستطيع البعض العيش دون شرب كوب على الأقل من المشروبات الباردة كل يوم، هذه المشروبات سيئة للغاية لصحة أسنان طفلك، يسبب حمض الكربونيك الموجود في هذه المشروبات تآكل مينا الأسنان الذي يسبب التسوس المبكر، إلى جانب ذلك، تسبب هذه أيضاً الحساسية على المدى الطويل.

عصائر الفاكهة المعبأة

قد يكون هذا بمثابة مفاجأة لكثير من الآباء الذين اعتقدوا أن عصائر الفاكهة جيدة، حسناً، عصائر الفاكهة الطازجة هي الأفضل ولكن العصائر المعبأة تحتوى على نسبة عالية من السكر والمواد الحافظة التي تجعلها غير صحية للأطفال، حيث يلتصق السكر الموجود في هذه الأسنان بأسنان طفلك ويؤدي إلى تآكلها بمرور الوقت.

الحلويات

تقريباً كل طفل يحب الحلوى، ولكن الاستهلاك اليومي للحلويات والحلويات والأطعمة السكرية بشكل مفرط يشكل خطر تلف الأسنان وتسوس الأسنان عند الأطفال.

ثمار الحمضيات

تعتبر ثمار الحمضيات صحية لأنها مليئة بفيتامين C ومضادات الأكسدة ولكنها قد لا تكون جيدة للأطفال الذين يعانون من أسنان في طور النمو، وذلك لأن الحمضيات تحتوي على نسبة عالية من الأحماض التي يمكن أن تسبب تآكل مينا الأسنان، إذا كان طفلك يأكل الكثير من الحمضيات على أساس منتظم، فيمكنه مواجهة حساسية الأسنان وتآكل المينا بمرور الوقت، البرتقال هو الفاكهة الأقل حموضة في هذه العائلة، لذا فهو أقل ضرراً، يمكنك إعطاء البرتقال لطفلك ولكن هذا أيضاً في حدود.

المخللات

كل المخللات ليست جيدة لأسنان طفلك، حيث تحتوي على أحماض (الخل وحمض الخليك) التي يزيد استهلاكها المنتظم من خطر تسوس الأسنان حتى عند البالغين.

رقائق البطاطس

البطاطس المقلية هذه وجبة خفيفة مفضلة عالمياً ولكنها ليست صحية على الإطلاق خاصة للأطفال، يعتبر من أسوأ الأطعمة التي تصيب أسنان الأطفال حيث أنها مليئة بالنشا الذي يعلق بين الأسنان، ويعمل هذا كأرض خصبة مثالية للبكتيريا وبالتالي يتسبب في تراكم الترسبات بمرور الوقت.

الفشار

نعم، للأسف الفشار ليس جيداً أيضاً، يعتبر هذا من أصح الوجبات الخفيفة ولكن ليس للأطفال، يجب أن يتم تقييد تلك الفشار المعبأة بالكراميل والملح بشكل خاص من النظام الغذائي لطفلك لأنه ضار بالأسنان، فقد يعلق بين الأسنان ويؤدي إلى تسوس الأسنان على المدى الطويل.