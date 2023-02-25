اليكم أفضل الأطعمة للوقاية من أنيميا نقص الحديد

الأنيميا أو فقر الدم يعني أن جسمك لا يحتوي على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو أحد أكثر أنواع فقر الدم شيوعًا، وهي حالة يفتقر فيها الدم إلى خلايا الدم الحمراء السليمة التي تحمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، في هذا التقرير نتعرف على أفضل الأطعمة والمشروبات للوقاية من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، بحسب موقع “Cnet”.

أعراض فقر الدم بسبب نقص الحديد

في المرحلة الأولية، قد تشعر بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد بأنه خفيف لذلك ، يميل الكثير من الناس إلى تجاهل الأعراض. ولكن عندما يصبح الجسم أكثر نقصًا في الحديد ويزداد فقر الدم سوءًا، تكون العلامات والأعراض كما يلي:

-التعب الشديد

-ضعف

-جلد شاحب

– ألم في الصدر أو ضيق في التنفس

– صداع ، دوار ، أو دوار في بعض الأحيان

– برودة اليدين والقدمين

-أظافر هشة

– الرغبة الشديدة في تناول المواد غير الغذائية مثل: الثلج والأوساخ والنشا- يشعر الرضع والأطفال بضعف الشهية.

أفضل الأطعمة للوقاية من أنيميا نقص الحديد

عندما تكون مصابًا بفقر الدم ، فأنت بحاجة إلى تناول الأطعمة الغنية بالحديد والفيتامينات الأخرى الضرورية للهيموجلوبين وإنتاج خلايا الدم الحمراء. أضف الأطعمة التالية إلى نظامك الغذائي حتى تتمكن من الحصول على المزيد من الحديد لمحاربة فقر الدم الناجم عن نقص الحديد:

الخضراوات الورقية

تعد الخضراوات الورقية مثل السبانخ من أفضل مصادر الحديد كما أن الخضر الورقية الداكنة غنية بالأكسالات التي يمكن أن ترتبط بالحديد وتمنع امتصاص الحديد غير المعدني.

تحتاج أيضًا إلى فيتامين ج الذي يمكن أن يساعد معدتك على امتصاص الحديد لذلك ، عندما تعاني من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، يُنصح بتناول الخضار الورقية مع الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ج بما في ذلك البرتقال والفلفل الأحمر والفراولة.

اللحوم والدواجن

تحتوي جميع اللحوم وخاصة الدواجن على حديد الهيم اللحوم الحمراء ولحم الضأن من أفضل مصادر الحديد.

إذا كنت تستطيع تناول اللحوم أو الدواجن جنبًا إلى جنب مع الأطعمة التي تحتوي على الحديد مثل الخضروات الورقية والفواكه الغنية بفيتامين سي، يمكن لجسمك زيادة امتصاص الحديد.

المأكولات البحرية

تعتبر بعض المأكولات البحرية مثل المحار وسرطان البحر مصادر جيدة لحديد الهيم.

الأطعمة المدعمة

بعض الأطعمة مثل عصير البرتقال والحبوب الجاهزة للأكل والخبز الأبيض والمعكرونة ودقيق الذرة والأرز الأبيض وغيرها مدعمة بالحديد يمكنك إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي إذا كنت تكافح من أجل تناول مصادر أخرى من الحديد.

الفول

الفول والحمص، وفول الصويا، والبازلاء هي مصادر كبيرة للحديد.

المكسرات والبذور

يتم إثراء أنواع مختلفة من المكسرات والبذور بالحديد. وهي بذور اليقطين ، والكاجو ، والفستق ، وبذور القنب ، والصنوبر ، وبذور عباد الشمس. سوف تحصل على كميات مماثلة من الحديد من كل من المكسرات النيئة والمحمصة.

البيض

يُعرف البيض ليس فقط بالبروتينات ولكن أيضًا باحتوائه على نسبة عالية من الحديد يمكنك تناول البيض بانتظام لسد الفجوة في نقص الحديد.