اليكم أفضل فاكهة لصحة الدماغ

مع مرور الوقت، من الممكن للأطعمة التي تتناولها أن يكون لها تأثير على عقلك.

ففي حين يمكن لبعض الأطعمة أن تضعف ذاكرتك بالفعل وتزيد من خطر الإصابة باضطرابات التنكس العصبي، فإن البعض الآخر يمكن أن يساعد في درء التدهور المعرفي.

وجدت دراسة جديدة أن تناول التوت البري يمكن أن يساعدك على الاحتفاظ بدماغ حاد مع تقدمك في العمر.

في الدراسة، التي نُشرت في مجلة “Frontiers in Nutrition”، فحص الباحثون مجموعة من 60 بالغا تتراوح أعمارهم بين 50-80 لمدة 12 أسبوعا، مع استكمال بعض وجباتهم الغذائية بمسحوق التوت البري المجفف بالتجميد، بحسب “Eat This, Not That”.

بناء على التقييمات المعرفية قبل وبعد تلك الأسابيع الـ 12، كان لدى أولئك الذين تم إعطاؤهم المسحوق ذاكرة عرضية (ذاكرتنا للتجارب والأحداث المحددة التي تحدث خلال حياتنا) وعمل عصبي أفضل.

يقول مؤلف الدراسة الدكتور ديفيد فازور، زميل باحث أول في التغذية الجزيئية في كلية الطب بجامعة إيست أنجليا في نورويتش في بريطانيا إنه على الرغم من أن نتائج هذه الدراسة واعدة، فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه الفاكهة يمكن أن تساعد في الحماية من الأمراض العصبية الخطيرة.

يؤكد فازور: “نتائج هذه الدراسة مشجعة للغاية، لا سيما بالنظر إلى أن تدخل التوت البري القصير نسبيا لمدة 12 أسبوعا كان قادرا على إحداث تحسينات كبيرة في الذاكرة والوظيفة العصبية”.

وأضاف: “مع ذلك، لا يزال يتعين التحقيق فيما إن كانت هذه الآثار قد لوحظت في الأشخاص الذين يعانون من التدهور المعرفي المعتدل أو الاضطرابات العصبية التنكسية”.

بالإضافة إلى ذلك، في حين أن التوت البري يمكن أن يكون مفيدا لعقلك، فإن أفضل تغيير يمكنك إجراؤه لإبقائه متقدا، هو إلقاء نظرة على نظامك الغذائي بشكل عام.

يوضح الدكتور بول غودمان، المسؤول الطبي الرئيسي في “Fresh N Lean”: “من الآمن أن نوصي بتضمين حصتين من الفاكهة يوميا في نظامك الغذائي، وخاصة التوت، كطريقة لمنع التغيرات المعرفية المرتبطة بالشيخوخة”.

ويوصي باتباع نظام “مايند” الغذائي، الذي يجمع بين عناصر حمية البحر الأبيض المتوسط ​​وعناصر حمية “داش” التي تقاوم ارتفاع ضغط الدم.

وتقول خبيرة التغذية جولي أندروز: “بالطبع، قد يكون من غير الواقعي تخيل أنك ستصلح نظامك الغذائي بالكامل مرة واحدة”.

وتوضح: “ركز على إجراء تغيير واحد أو اثنين في نظامك الغذائي لدمج المزيد من هذه الأطعمة الصديقة للدماغ. يمكنك استبدال حصة من الوجبات الخفيفة المالحة بحفنة من التوت والمكسرات مرة واحدة في الأسبوع، بالإضافة إلى إضافة بضعة أكواب من السبانخ إلى الدفعة التالية من الحساء”.

وتضيف أنه بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك استبدال الخبز المعالج بخبز الحبوب الكاملة وإضافة الأسماك الدهنية إلى نظامك الغذائي وجبة واحدة في الأسبوع.