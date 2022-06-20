اليكم أهم فوائد زيت الأركان للشعر

يعتبر زيت الأركان من الزيوت الطبيعية التي لها فعالية مهمة في العناية بالشعر وتقويته ونموه، كما انه من الزيوت الطبيعية التي لها الكثير من الاستخدامات، حيث إنه يستخدم للصحة وللبشرة والشعر وهذا لاحتوائه على العناصر المهمة من مضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة، وفي هذا التقرير نتعرف على أهم فوائد زيت الأركان للشعر وطريقة استخدامه..

تعزيز صحة الشعر

زيت الأركان غني بمضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة مما يساعد على حماية فروة الرأس من الإصابة بالالتهابات وقشرة الشعر والتي تتسبب في تساقط الشعر، كما أنه يساعد على الحد من التعرض إلى الأمراض الجلدية التي من الممكن أن تصيب فروة الرأس ومنها التهاب الجلد الدهني والصدفية.

ترطيب الشعر

يساعد زيت الأركان الأصلي للشعر على الترطيب الجيد وخاصة للشعر الجاف مما يساعد على الحد من المشكلات التي تصيبه ومنها التساقط والتقصف والجفاف، وهذا لأنه يحتوي على الأحماض الدهنية ومنها حمض الأوليك وحمض اللينوليك مما يساعد في الحفاظ على رطوبة الشعر، وهذا فضلاً عن احتوائه على فيتامين هـ والذي يعزز لمعان الشعر.

علاج تساقط الشعر

من مميزات زيت الأركان أنه يساعد على علاج تساقط الشعر والمساعدة على نموه بشكل أفضل، وهذا بفضل فيتامين هـ المهم للشعر وصحته.

الحماية من الشمس

أهم فائدة لزيت الأركان للشعر هي الحماية من أشعة الشمس الضارة، وهذا لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الشعر من أضرار الجذور الحرة الناتجة عن أشعة الشمس، مما يساعد على الوقاية من الجفاف والأضرار التي تنتج عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

طريقة استخدام زيت الأركان للشعر

ماسك الشعر

ضعي على أطراف أصابعك حوالي 10 قطرات من زيت الأركان وضعيه على فروة الرأس والشعر، ويتم التدليك جيدًا لمدة 10 دقائق من الجذور حتى الأطراف.

يتم لف الشعر بمنشفة أو قبعة ويتم تركه حتى الصباح ويغسل الشعر في الصباح.

زيت الأركان وزيت الخروع

من الوصفات المميزة التي يمكن استخدامها لفروة الرأس، وهذا من خلال خلط ملعقة صغيرة من زيت الأركان مع ربع ملعقة صغيرة من زيت الخروع وقطرات من زيت الزنجبيل وقطرات من الجلسرين وكمية قليلة من الماء، ويتم خلط جميع المكونات معًا.

توضع في زجاجة وترج جيدًا ويتم رش الشعر بالخليط 3 مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.