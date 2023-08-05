اليكم أهم وأبرز فوائد الجوز

الجوز، ويطلق عليه في بعض البلدان عين الجمل، هو عبارة عن بذور شجرة الجوز، وهي بذور قابلة للأكل، ولها قشرة صلبة صعبة الكسر، وتتميز حبة الجوز بشكلها الشهير القريب من شكل مخ الإنسان، لذا يقال أنها مفيدة للدماغ، وتعد رمزاً للذكاء، وهي ذات مذاق لذيذ ومحبب، ووجد أن تناوله يدعم وظائف المخ بالفعل، ويمنع أمراض القلب، ويقاوم السرطان.

كما تعد شجرة الجوز من أقدم الأشجار التي عرفها الإنسان، فقد شكلت جزءاً هاماً من حمية البشر لآلاف السنين، ويعد الجوز من المكسرات الغنية بالأحماض الدهنية المفيدة للجسم مثل أوميجا 3 وتحتوي على مضادات للأكسدة أكثر من أي طعام آخر، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن.

ويعود تناول الجوز بانتظام وجعله جزءاً من الحمية اليومية بالفائدة على الجسم ويدعم الصحة من نواحي عدة، كالتغذية، والوقاية من الأمراض، وتأخير علامات الشيخوخة وغيرها الكثير، نذكر منها:

الوقاية من الجذور الحرة:

-يحتوي الجوز على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة مثل فيتامين ه، ومادة البولي فينول (بالإنجليزية: Polyphenol)، وتمنع مضادات الأكسدة تلف أنسجة الكبد نتيجة المواد الكيميائية والجذور الحرة، وتحمي الجسم من الضرر الناتج عن أكسدة الكوليسترول الضار والذي يميل إلى التراكم على جدران الأوعية الدموية مسبباً تصلب الشرايين، مقارنة بتناول الدهون المهدرجة المسببة لتصلب الشرايين.

الوقاية من أمراض القلب:

-يمثل الجوز مصدراً هاماً للأحماض الدهنية مثل أوميجا 3، والذي يدعى أيضاً بالألفا لينوليك أسيد، وهو من الدهون الأساسية التي يجب الحصول عليها من الطعام.

-إن تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3 يمنع من الإصابة بأمراض القلب التاجية، ويحد من نسب الكوليسترول الضار، ويرفع من نسب الكوليسترول النافع، وبالتالي يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

-إن تناول غرام واحد من الألفا لينوليك أسيد يحد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والوفاة بمعدل 10%.

دعم وظائف المخ:

-يعتقد أن تناول الجوز يزيد من حدة الذكاء، نتيجة تشابه التعرجات بحبة الجوز مع التعرجات الموجودة في مخ الإنسان.

-إن أكل الجوز مفيد لصحة الدماغ، ويعمل على تحسين القدرات العقلية، وتقوية الذاكرة، والحد من فرص الإصابة بالزهايمر والخرف.

تعزيز صحة العظام:

-يحتوي على عنصري النحاس والفسفور، اللذان يعملان على الحفاظ على صحة العظام. كما أن الأحماض الدهنية قد تعمل على زيادة امتصاص الكالسيوم ومنع طرحه في البول، وبالتالي حماية العظام وتقويتها.

تنظيم مستويات السكر في الدم:

-يحتوي على نسب مرتفعة من الدهون غير المشبعة التي تعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم. كما أن تناول الجوز يحد من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ولكن يجب الاعتدال في تناوله.

تحسين صحة الأمعاء:

-يحفز الجوز البكتيريا المفيدة التي تعيش بالأمعاء مما يحسن من وظائفها، كما يساعد في إزالة السموم والبقايا من الجهاز الهضمي، فيعالج الإمساك وعسر الهضم.