اليكم افضل المكملات الغذائية التي يجب تناولها كل يوم

قد تكون المكملات الغذائية طريقة مفيدة في الحصول على العناصر الغذائية، فإن هناك أكثر من 86 % من الأمريكيين يأخذون شكلاً من أشكال المكملات الغذائية كل يوم، ولكن في معظم الحالات هناك ما يقرب من 75 % من هؤلاء الأفراد يتناولون مكمل لا يحتاجون إليه بدلاً من مكمل يمكن أن يساعدهم.

ووفقا لما ذكره موقع “Eat This ، Not That”، هناك أفضل المكملات الغذائية التي يجب تناولها كل يوم:

الكركم قد يدعم صحة المفاصل

الكركم من التوابل المعروفة المستخدمة في الكاري الهندي وتاريخياً، تم استخدامه أيضاً لآلاف السنين في الطب الصيني التقليدي والأيورفيدا، ومن أهم أسباب شعبيته هو قدرة الكركم على دعم صحة المفاصل وتأتي هذه الإمكانات من الكركمين، وهو مركب قوي في الكركم معروف على نطاق واسع بقدرته المضادة للأكسدة وقدرته على دعم مستوى صحي من الالتهاب.

قد تساعد هذه الخصائص في الحفاظ على النسيج الضام وقد تدعم المرونة والنطاق الطبيعي للحركة والقوة والراحة في مفاصلك، وتعد إمكانات الكركمين مثيرة للاهتمام لدرجة أنها جذبت انتباه المركز الوطني الأمريكي للصحة التكميلية والتكاملية.

الزنجبيل

اكتسب الزنجبيل الشائع في الصين والهند منذ آلاف السنين الاهتمام مؤخرًا لقدرته على دعم صحة القلب، وتأتي هذه الإمكانات من جينجيرول، وهو مركب حيوي في الزنجبيل مع خصائص مضادة للأكسدة موثقة وقدرة على المساعدة في دعم مستويات الالتهاب الصحية في الجسم، وقد تساعد هذه الخصائص في تعزيز مستويات الكوليسترول الصحية، مع دعم ضغط الدم الصحي والدورة الدموية الصحية.

يساهم الزنجبيل في إزالة السموم والفضلات، وقد يساعد إضافة الزنجبيل إلى روتينك اليومي في دعم صحة القلب ونمط الحياة النشط.

القرفة قد تدعم صحة الجهاز الهضمي

يلعب الجهاز الهضمي السليم العديد من الأدوار المهمة الأخرى في الأداء اليومي لجسمك، ويقسم الجهاز الهضمي الطعام إلى مغذيات تستخدمها من أجل الطاقة، والحدة العقلية، والرؤية الصحية، والوزن الصحي، والشعر والأظافر المتوهجة.

كما أنه يحافظ على محادثة مستمرة مع دماغك من خلال لغة الأعصاب والهرمونات، وأنها الطريقة التي تعرف بها متى تكون جائعاً، وعندما تشعر بالعطش، وعندما تكون مشبعاً، ومتى ربما تأكل شيئاً لا يجب أن تتناوله، وقد تساعد إضافة القرفة إلى روتينك اليومي في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

يمكن التعرف على القرفة على الفور في جميع أنحاء العالم لصفاتها العطرية، ولكن هذه التوابل هي أكثر من مجرد رائحة وطعم مغريين.

وتشير بعض المراجعات التاريخية للعلاجات العشبية إلى أن القرفة قد تساعد في تشنجات العضلات العرضية وقد تدعم حركات الأمعاء الصحية والهضم السليم وامتصاص العناصر الغذائية.

الثوم قد يساعد في دعم نوم أفضل

الثوم السمة المميزة للمطبخ الإيطالي والشرق أوسطي، ويلعب دور البطولة الثاني خارج مطابخ العالم، ويتميز النبات اللاذع بمستويات عالية من مركب الكبريت الأليسين.

تشير الدراسات إلى أن الأليسين قد يعزز الاسترخاء عن طريق تقليل التوتر في جدران الأوعية الدموية، وتعزيز النوم المريح، وبينما تستمتع بنوم إضافي دون التقليب، قد يلعب الثوم أيضاً دوراً آخر في تعزيز صحة نظام القلب والأوعية الدموية، كما تم عرض هذه العشبة في الدراسات السريرية للمساعدة في إدارة مستويات الكوليسترول الصحية والحفاظ على ضغط الدم الصحي.