اليكم الأطعمة التي تعزّز نمو الشعر

يعتقد الكثيرون أن الطريقة الأفضل للعناية بصحة نمو الشعر هي التخلي عن استخدام الأدوات الضارة مثل مجففات الشعر والمواد الكيميائية، ولكن يبدو أن هناك أشياء أخرى يمكن القيام بها لتعزيز صحة الشعر ونموه مثل تناول أنواع معينة من الأطعمة، وفقاً إختصاصية الشعر سوزي هاموند.

تقول سوزي: “هناك فئتان رئيسيتان للأغذية يجب أن نضمنهما في نظامنا الغذائي لتعزيز صحة الشعر، وهما الكربوهيدرات والبروتينات المعقدة”:

الكربوهيدرات المعقدة

تؤكد سوزي ضرورة دعم دوران خلايا الشعر قدر الإمكان عبر تناول الكربوهيدرات المعقدة الخالية من السكريات لإبقاء طاقة الجسم ثابتة طوال اليوم وهذا يعود بالنفع على أجهزة الجسم عموماً وعلى الشعر خصوصاً.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة، الأرز والمعكرونة، وخبز الحبوب الكاملة، والبطاطا الحلوة، إضافة إلى الشوفان.

البروتينات

وفق سوزي، فإن البروتينات هي مكون أساسي لنمو الشعر، لذلك عليك أن تتناول الكثير منها، ويفضل تناولها في وقت مبكر من اليوم على وجبتي الإفطار والغداء. وتشمل البروتينات المعقدة البيض وسمك السلمون وزبدة الجوز، ولبن الزبادي.

تدليك فروة الرأس

إن تعزيز الدورة الدموية في البصيلات عن طريق تدليك فروة الرأس يمكن أن يساعد في تعزيز كثافة الشعر ونموه ومنحه مظهر أكثر صحة، وجعله أقل عرضة للتقصف أو التلف.

الإقلاع عن التدخين

يقلل التدخين من الدورة الدموية، مما يعني عدم حصول بصيلات الشعر على العناصر الغذائية التي تحتاجها من الدم، لذا فإن ذلك يجعل الإقلاع عن التدخين من أبرز عدة نصائح فعالة لنمو الشعر بشكل أسرع.

أطعمة مضرّة

على الرغم من أن سوزي لا تشجّع على التخلي عن أي نوع من الطعام بشكل كامل، إلا أنها تحذر من بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تؤدي إلى مشكلات لنمو الشعر وفروة الرأس.

تشمل الأطعمة المضرّة للشعر، منتجات الألبان والكحول، وبعض أنواع الأسماك التي يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الزئبق والتي يمكن أن تؤدي الى تساقط الشعر.

كما تنصح بتقليص استهلاك المشروبات التي تؤثر على امتصاص الحديد مثل الإفراط في تناول الشاي الذي يمنع أمتصاص الحديد الضروري لصحة الشعر، وفق ما أوردت صحيفة “ميرور” البريطانية.