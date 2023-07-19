اليكم الدول الأكثر استهلاكًا للسعرات الحرارية

أصدرت منصة المعلومات OurWorldInData، أرقامًا مثيرة للقلق حول أكثر شعوب العالم استهلاكًا للسعرات الحرارية.

واستعان البحث بأرقام صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، حيث جاء سكان البحرين في المرتبة الأولى بـ4012 سعرة حرارية يوميًا.

وفي المرتبة الثانية، جاءت الولايات المتحدة بـ3868 سعرة حرارية، تليها إيرلندا بـ3850 سعرة، وبعدها كل من بلجيكا (3824 سعرة) وتركيا (3762 سعرة)، والنمسا (3738 سعرة) وألمانيا (3647 سعرة) وإيطاليا (3620 سعرة)، وقطر (3609 سعرة) ورومانيا (3599 سعرة).

وعلّقت المنصة على الأرقام بالقول إنّ “استهلاك السعرات الحرارية ظل يرتفع منذ عقود على مستوى العالم، بسبب الوجبات الجاهزة والسريعة والمزيد من الأطعمة المصنعة التي أصبحت متوفرة”.

وذكرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية أنّ البيانات المستخدمة استندت إلى إجمالي المواد الغذائية التي تستهلكها كل أسرة في المتوسط لكل بلد، ولا تعني بالضرورة السعرات الحرارية المستهلكة، كما لا يأخذ في الحسبان حجم الهدر.