اليكم الطرق والعلاجات للتخلص من الخطوط البيضاء في الجسم

الخطوط البيضاء هي خطوط أو خطوط ملونة تظهر على جلدك نتيجة زيادة الوزن أو النمو، إنها عبارة عن علامات على الجلد، لكنها ليست مؤشراً على وجود مشكلة صحية.

وغالبا ما تبدأ علامات التمدد كعلامات حمراء أو أرجوانية، وتتلاشى ببطء إلى اللون الأبيض أو الفضي بمرور الوقت، ويميز الاختلاف في اللون مدى عمر العلامات، وعلى الرغم من أنها قد لا تختفي تماماً أبداً، إلا أن العلاج يمكن أن يخفف لون علاماتك ويقلصها، وفي حالات أخرى، تتلاشى علامات التمدد من تلقاء نفسها.

وفي هذا السياق نقدم لكم الطرق والعلاجات المختلفة للتخلص من الخطوط البيضاء في الجسم، وذلك بحسب موقع “هيلث لاين” الطبي:

التقشير:

طريقة بسيطة لعلاج علامات التمدد البيضاء هي من خلال التقشير المنتظم، فهذا يزيل الجلد الميت الزائد من الجسم والجلد الجديد من علامات التمدد.

ويمكن أيضاً أن يعزز التقشير جنباً إلى جنب مع طرق العلاج الأخرى نتائجك، و تتيح إزالة الجلد الميت من علامات التمدد علاجات الجلد الأخرى أن تتغلغل بعمق أكبر وتعمل بشكل أسرع.

العلاجات الموضعية:

الكريمات والمراهم الموضعية هي طرق ميسورة التكلفة لتقليل ظهور علامات التمدد البيضاء، تتوفر بعض الكريمات دون وصفة طبية ، بينما يصف الطبيب البعض الآخر.

ويمكن للكريمات الموضعية، التي يتم تطبيقها بانتظام، أن تخفف من حدة علامات التمدد ولكنها قد لا تزيلها تماماً، قبل استخدام أي علاج موضعي.

اللوازم الطبية:

التقشير الدقيق للجلد هو إجراء غير مؤلم لتقليل ظهور علامات التمدد البيضاء، و يستهدف هذا الإجراء الطبقة العليا من الجلد (البشرة) ، ويعمل عن طريق تحفيز الجلد لشد ألياف الكولاجين والإيلاستين.

وفي هذا الإجراء، يتم رش بلورات التقشير الصغيرة على المنطقة المصابة أو يتم فرك المنطقة المصابة بعصا مائلة خاصة، باستخدام جهاز يشبه العصا، تتم إزالة البلورات بلطف، مع أخذ الجلد الميت من طبقة البشرة، للحصول على نتائج فعالة ، يجب تكرار التقشير الدقيق على مدى فترة من الزمن.

بعد الإجراء، قد تشعر بشرتك بالشد والجفاف، و قد يكون هناك بعض الاحمرار من التقشير، عادةً ما يستغرق شفاء جلدك 24 ساعة، على الرغم من فعاليته، إلا أن هذا الإجراء غير مضمون لإزالة علامات التمدد بالكامل ستؤثر شدة علامات التمدد على نتائجك.

الأبرة المجهرية:

Microneedling يستهدف الأدمة، الطبقة الوسطى من جلدك حيث تتشكل علامات التمدد، خلال هذا الإجراء، يتم وخز إبر دقيقة في جلدك لتحفيز إنتاج الكولاجين، تعمل زيادة الكولاجين والإيلاستين على تعزيز تجديد الجلد الذي يمكن أن يحسن مظهر بشرتك ويقلل من علامات التمدد.

لعلاج علامات التمدد بشكل فعال، ستحتاج إلى المشاركة في أكثر من علاج واحد على مدار أشهر، لقد كان Micro needling مبين

ليكون علاجاً فعالاً لتقليل علامات التمدد، خاصة للمرضى ذوي البشرة الداكنة

العلاج بالليزر:

العلاج بالليزر هو خيار علاجي شائع لإزالة علامات التمدد البيضاء، في هذا الإجراء، يخترق الليزر الجلد، مما يؤدي إلى التجدد، هذا يحفز الأنسجة حول علامات التمدد للشفاء بمعدل أسرع.

يحفز العلاج بالليزر إنتاج الميلانين في المنطقة المصابة، وينشط الخلايا الصبغية في بشرتك، يؤدي هذا إلى دمج علامات التمدد مع لون بشرتك الطبيعي، على الرغم من فعاليته، إلا أن العلاج بالليزر يتطلب أكثر من جلسة لملاحظة النتائج، وهناك عدد من علاجات الليزر المختلفة المستخدمة لعلاج علامات التمدد ومشاكل الجلد الأخرى.

جراحات التجميل:

إذا لم تنجح العلاجات الأخرى، فإن الجراحة التجميلية تعد خياراً، يمكن لهذا الخيار المكلف والفعال أن يزيل علامات التمدد البيضاء من جسمك بشكل دائم، ومع ذلك، من المهم أن نفهم أن الجراحة يمكن أن تترك ندوبا بمفردها.

شد البطن، المعروف طبيا باسم عملية شد البطن، هو إجراء تجميلي لا يزيل علامات التمدد فحسب، بل يزيل أيضا الجلد الزائد والدهون من بطنك، ويعطي هذا الإجراء الجلد والبطن مظهراً أكثر تماسكاً وثباتاً، ومع ذلك، فإن العملية الجراحية تأتي مع عدد من المخاطر الصحية قبل متابعة هذا العلاج.