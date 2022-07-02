اليكم بعض الأعراض المرتبطة بسرطان المريء

المريء هو أنبوب الطعام الذي يربط فمك بمعدتك، ويمكن أن يوجد سرطان المريء في أي مكان في المريء ويعتبر سابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا.

وهناك العديد من الأعراض المرتبطة بسرطان المريء والتي يصعب تحديدها كعلامات للسرطان بسبب طبيعتها العامة. ومع ذلك ، من المهم أن تكون قادرًا على التعرف على هذه الأعراض في الوقت المناسب للحصول على علاج فوري لأن هذا النوع من السرطان يودي بحياة الآلاف من الأشخاص سنويًا. ومن الأعراض الرئيسية لسرطان المريء ، والذي يعمل أيضًا كعلامة إنذار مبكر ، عسر البلع أو وجود مشاكل في البلع.

إذا كنت تواجه صعوبات في تناول طعامك مثل الاختناق أو السعال كلما أكلت أو شربت ، فقد يكون ذلك علامة على عسر البلع وهو أكثر أعراض سرطان المريء شيوعًا، وذلك حسب ما ذكره موقع «timesofindia».

في بعض الأحيان ، يعود الطعام من خلال الأنف أو الفم بعد محاولة البلع وعندما تستلقي، يسهل انتقال الطعام إلى المريء، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

يمكن أن يسبب أيضًا صعوبة في مضغ الطعام بشكل صحيح. وهذا بدوره سيجعلك تحاول ابتلاع الطعام الذي لم يتم مضغه بشكل صحيح ، مما يسبب المزيد من الألم أو الانزعاج، وقد تشعر أيضًا أن شيئًا ما عالق في حلقك.

قد لا تلاحظ عسر البلع على الفور لأنه عادة ما يكون خفيفًا في البداية. ومع ذلك ، مع نمو السرطان ، فإنه عادة ما يزداد سوءًا وأكثر إيلامًا حيث تقل فتحة المريء.

عادة ما يرفض المصابون العديد من أعراض سرطان المريء لكونها شيئًا غير خطير قد يتعافى من تلقاء نفسه. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من عسر البلع أو أي من الأعراض المذكورة لمدة تزيد عن أسبوعين ، فعليك التحدث إلى طبيبك.

بصرف النظر عن صعوبة البلع ، تشمل الأعراض الأخرى لهذا السرطان الغثيان والقيء وارتجاع الحمض وحموضة المعدة والسعال وفقدان الشهية والتعب وألم في الصدر وجشع في الصوت.

هناك عدد من التغييرات الصحية والإيجابية في نمط الحياة التي يمكنك القيام بها لتقليل خطر الإصابة بسرطان المريء، ويعد تجنب التدخين والتبغ والكحول من أهم العوامل والخطوات الأولى التي يجب عليك اتخاذها في حالة استخدام أي منها.

بصرف النظر عن هذا ، من المهم تناول نظام غذائي صحي ومغذي يتكون من الفواكه والخضروات، وستفيدك إضافة مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة إلى نظامك الغذائي على المدى القصير والطويل، وحافظ على وزن صحي من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول نظام غذائي متوازن وصحي.