اليكم أفضل الطرق للتخلص من الصداع بشكل طبيعي

يعد الصداع من المشكلات الصحية المزعجة التي تصيب الشخص، ويعتبر شرب الماء وتناول الفيتامينات من أفضل الطرق للتخلص من الصداع بشكل طبيعي، ويعتمد علاج الصداع الأفضل بالنسبة لك على نوع الصداع الذي تعاني منه، على سبيل المثال إذا كنت تعاني من صداع التوتر، يجب أن تحاول التأمل أو تمرين التنفس، وتشمل علاجات الصداع الأخرى تجربة العلاج بالإبر وشرب الماء وتناول الفيتامينات.

ووفقا لتقرير لموقع “Insider”، يلجأ الكثير من الناس إلى مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية للتخلص من الصداع، ولكن يمكن تخفيف الصداع بدون دواء، على سبيل المثال، تقنيات الاسترخاء أو العلاج بالإبر أو الكمادات الدافئة كلها علاجات منزلية يمكن أن تساعد في مكافحة أعراض الصداع وتمنحك بعض الراحة.

وهناك بعض العلاجات المنزلية لعلاج الصداع بدون دواء منها:

1- النعناع

يحتوي النعناع على المنثول، ويستخدم المنثول منذ فترة طويلة كمسكن يقول لين: “إنه يخدر الألم عن طريق تحفيز ألياف الألم”، وتحفيز ألياف الألم “يبطل الإحساس الفعلي بألم الصداع”.

يمكن استنشاق هذا الزيت العطري أو وضعه على الجلد بعد تخفيفه بزيت محايد أو تناوله عن طريق الفم بجرعات صغيرة جداً، تظهر بعض دراسات الألم أن زيت النعناع المستخدم كعلاج عطري للصداع قد يسمح للناس باستخدام عدد أقل من مسكنات الألم.

2-الروزماري

إكليل الجبل هو زيت أساسي آخر يستخدم بشكل متكرر في العلاج بالروائح، يستخدم زيت إكليل الجبل المطبق على الجلد لعلاج آلام العضلات وتحسين الدورة الدموية، لذلك فمن المنطقي أنه يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الصداع النصفي أو الصداع.

3-الزنجبيل

الزنجبيل نبات استوائي له جذع تحت الأرض وقد استخدم في الطب الآسيوي للتخفيف من آلام المعدة والغثيان والإسهال، زيت الزنجبيل له رائحة نفاذة ويمكن استخدامه كزيت للتدليك لتخفيف آلام المفاصل والعضلات.