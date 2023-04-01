اليكم بعض النصائح الذهبية لتجنب التخمة بعد الإفطار

تعتبر وجبة الإفطار في رمضان هي الوجبة الأساسية والتي تحتوى على أنواع مختلفة من الطعام وفى الغالب تكون الأكلات دسمة، ولذلك فأن بعد تناول وجبة الإفطار قد يعانى الكثيرون من التخمة وعسر الهضم، اليكم بعض النصائح الذهبية والهامة لتجنب التخمة بعد الإفطار ومن أهمها الآتي:

• يفضل كسر الصيام على ثمرة أو أكثر من التمر أو تناول الشوربة قليله الدسم قبل تناول الطعام.

• ابدأ الطعام بتناول السلطة الغنية بالألياف لإبطاء امتصاص السكر في الدم ولإمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن اللازمة

• تناول كمية قليلة من النشويات سواء كان الأرز أو المكرونه أو الخبز

• تجنب تناول الأكلات الدسمة واستبدالها بالأكلات الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية مثل الخضروات والفواكه

• التنوع في استهلاك مصادر البروتينات واستهلاك البروتين النباتى والأسماك

• ينصح بتقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين صغيرتين أو ثلاثة يتم تناولها على الفترة من الفطار للسحور.

• تناول كوب صغير من الماء أثناء تناول الطعام لتسهيل عملية الهضم.

• مضغ الطعام جيدًا وتناوله ببطء، لتعزيز إفراز العصارات الهضمية المحفزة للهضم ولتجنب دخول الهواء اثناء المضغ لتجنب الغازات.

• الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين وذلك لتجنب التخمة وزيادة الوزن، وأبسط أنواع الرياضة هى المشى.

• إضافة اللبن ومنتجات الألبان على مائده السحور لزيادة الهضم وإمداد الجسم بالبكتريا المفيدة للأمعاء.

• تناول الأطعمة الغنية بالألياف والكربوهيدرات التي ستساعدك على الشعور بالشبع طوال اليوم.

• عدم تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي أو القهوة لأنها قد تزيد من الجفاف في الجسم عن طريق زيادة التبول مما يؤدي إلى فقدان الماء كما أنها قد تودى الى زياده حدوث التهابات المعدة.

• شرب الماء تدريجى على فترات لأن الاكثار من شرب الماء أثناء السحور يخفف من أحماض المعدة ويمكن أن يسبب الانتفاخ وعسر الهضم.