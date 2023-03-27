اليكم بعض النصائح للتعامل مع عسر الهضم أثناء الحمل

يعتبر الحمل مرحلة جميلة في حياة كل امرأة، إلا أنه يأتي مع تحديات مختلفة، التحدي الأكثر شيوعًا الذي تواجهه النساء الحوامل غالبًا هو عسر الهضم، ويحدث هذا بسبب التغيرات الهرمونية في جسمك وزيادة الضغط على معدتك مع نمو الطفل، كما يمكن أن يسبب عسر الهضم عدم الراحة ولكن يمكن تجنبه باتباع بعض الإجراءات طوال فترة الحمل.

أسباب عسر الهضم:

وفقا لموقع ” timesnownews”، ينتج جسمك كمية كبيرة من هرمون البروجسترون وهرمون الريلاكسين أثناء الحمل، تميل هذه الهرمونات إلى إرخاء أنسجة العضلات الملساء في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك تلك الموجودة في الجهاز الهضمي (GI)، يؤدي هذا إلى تحريك الأحماض من المعدة إلى الأعلى بسهولة.

يمكن أن تتسبب الهرمونات نفسها أيضًا في ارتخاء الصمام الذي يفصل المريء عن معدتك، مما قد يسمح للطعام أو حمض المعدة بالارتجاع إلى المريء وتوليد هذا الشعور بالحرقان المزعج.

نصائح لاتباعها لتجنب عسر الهضم:

​تناول وجبات صغيرة ومتكررة:

تناول عدة وجبات صغيرة على مدار اليوم بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة لتخفيف الضغط على الجهاز الهضمي، من المهم أن تمد جسمك بأطعمة صحية ولكن يجب أيضًا أن تضع في اعتبارك عدم الإفراط في تناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضًا تجنب تناول أي شيء قبل النوم.

الأطعمة الحارة رقم صارم:

من المهم اختيار الأطعمة المناسبة أثناء الحمل للحفاظ على تغذية نفسك والجنين، يجب الإقلاع عن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل مع الكافيين والمشروبات الغازية، هذا لأنه يمكن أن يسبب تهيجًا وانتفاخًا وقد يؤدي أيضًا إلى التهاب المعدة.

الإقلاع عن التدخين والشرب:

يجب على النساء الحوامل تجنب الشرب والتدخين لأنه يمكن أن يضر بهن وللجنين أيضًا، يزيد من فرص الإصابة بعسر الهضم.

يمكن أن يسبب التدخين ارتجاع المريء لأنه قد يؤدي إلى عسر الهضم كما يعرض طفلك لخطر الولادة المبكرة، من ناحية أخرى،

يمكن أن يتسبب الكحول في زيادة حرقة المعدة لدى الأشخاص، يمكن أن ينتج الإجهاض في المراحل المبكرة من الحمل عن الإفراط في شرب الخمر، خاصةً إذا كانت المرأة في حالة سكر شديد.

تجنب ارتداء الملابس الضيقة:

يجب تجنب ارتداء الملابس الضيقة للغاية وارتداء ملابس مريحة وفضفاضة فقط، يمكن أن تؤدي الملابس الضيقة إلى تفاقم عسر الهضم وعدم الراحة من خلال زيادة الضغط على المنطقة المحيطة بالبطن.

الجلوس في وضع مستقيم:

يجب تجنب الاستلقاء بعد تناول الوجبات لأنه يبطئ عملية الهضم في جسمك. ترتفع العصارات المعدية مرة أخرى عندما يستلقي المرء أو يرتخي أو ينكمش أو ينحني، لذلك، يجب أن تجلس في وضع مستقيم، حيث أن ذلك سيخفف بعض الضغط في معدتك ويساعد الجهاز الهضمي على العمل بشكل أكثر فعالية.

الاعتناء بطريقة نومك:

يجب أن تعتني بوضعية نومك، خاصة إذا كنت تعاني من الحموضة في الليل. يجب أن تحاول النوم على جانبك الأيسر ورفع رأس سريرك. يمكنك حتى محاولة النوم على وسادتين على الأقل للحصول على نتائج أفضل.

تتجنب التعرض للضغط:

يجب أن تتجنب التعرض للضغط لأنه لن يؤدي إلا إلى تفاقم حالتك، يُنصح دائمًا بالانخراط في الأنشطة التي تقلل من توترك وتحافظ على نشاط عقلك.